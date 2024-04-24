原标题：面对降佣 基金、券商如何活得更好？

公募降佣政策落地，既有助于降低投资者基金投资成本、增加其收益空间，也能促使公募机构和券商立足维护投资者合法权益，切实端正经营理念，助力资本市场高质量发展

昌校宇

4月19日，证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》），自7月1日起正式实施。《规定》是贯彻落实“1+N”政策文件部署，稳步推进公募基金行业费率改革的具体举措，包括调降基金股票交易佣金费率、降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限、全面强化基金管理人及证券公司相关合规内控要求、明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求等四个方面内容。

去年7月份，公募基金行业费率改革工作正式启动，按照“管理人—证券公司—销售机构”路径，分三个阶段稳步降低行业综合费率。目前，主动权益类公募产品费率有序降低、首批实施浮动管理费率试点产品稳步推出，预计每年为投资者节约费用支出约140亿元，标志着第一阶段改革工作行之有效。本次《规定》发布标志着第二阶段改革举措落地，以2023年静态数据测算，2024年、2025年将分别为投资者节省32亿元、64亿元成本；第三阶段规范基金销售环节收费及其他配套改革措施正稳步推进中，预计将于2024年底前推出。

新“国九条”强调，“坚守资本市场工作的政治性、人民性”“突出以人民为中心的价值取向”。公募降佣政策落地，既有助于降低投资者基金投资成本、增加其收益空间，也能促使公募机构和券商立足维护投资者合法权益，切实端正经营理念，助力资本市场高质量发展。

结合证监会此前公布建设一流投资银行和投资机构“路线图”时提到的“扎实推进公募基金行业费率改革，稳步降低行业综合费率水平”，未来，券商和公募机构想要打造成一流投资银行和投资机构，要念好“以投资者为本、靠投研实力取胜”十三字诀。

对于公募机构而言，需回归“受人之托、代人理财”业务本源，坚持投资者利益优先，全方位发力以更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。一是加强投研核心能力建设，着力为投资者输出稳定、长期、可持续的投资业绩；二是守正创新，完善策略多样、需求适配的产品体系；三是提升服务投资者能力，以投资者满意度为导向谋对策、出实招。

对于券商来说，在公募机构整体对外部服务的购买力下降的情况下，券商需把维护投资者利益放在首要位置，加强证券交易、研究等服务能力建设，以牢固的业务“护城河”获取基金公司的认可。一是扩大研究服务覆盖面，增加专业化、体系化的研究服务供给。二是提升业务一体化协同能力，为基金公司提供高价值的综合金融服务。此外，券商研究业务也可从对外服务向内外兼具的均衡发展模式转变。

由此，在公募基金“降费降佣”背景下，投资者所承担的综合费率正进一步降低，而公募机构和券商的“通力合作”，也有望促使投资者的回报和投资体验持续提升。

方向已明，重在行动。在稳步推进公募基金行业费率改革“三步走”的进程中，券商和公募机构需切实以投资者利益为出发点，更加聚焦投研能力建设，为努力打造成一流投资银行和投资机构策马扬鞭。

(责编：罗知之、陈键)

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