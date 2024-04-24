人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

面对降佣 基金、券商如何活得更好？

2024年04月24日09:08 | 来源：证券日报
小字号

原标题：面对降佣 基金、券商如何活得更好？

公募降佣政策落地，既有助于降低投资者基金投资成本、增加其收益空间，也能促使公募机构和券商立足维护投资者合法权益，切实端正经营理念，助力资本市场高质量发展

昌校宇

4月19日，证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》），自7月1日起正式实施。《规定》是贯彻落实“1+N”政策文件部署，稳步推进公募基金行业费率改革的具体举措，包括调降基金股票交易佣金费率、降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限、全面强化基金管理人及证券公司相关合规内控要求、明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求等四个方面内容。

去年7月份，公募基金行业费率改革工作正式启动，按照“管理人—证券公司—销售机构”路径，分三个阶段稳步降低行业综合费率。目前，主动权益类公募产品费率有序降低、首批实施浮动管理费率试点产品稳步推出，预计每年为投资者节约费用支出约140亿元，标志着第一阶段改革工作行之有效。本次《规定》发布标志着第二阶段改革举措落地，以2023年静态数据测算，2024年、2025年将分别为投资者节省32亿元、64亿元成本；第三阶段规范基金销售环节收费及其他配套改革措施正稳步推进中，预计将于2024年底前推出。

新“国九条”强调，“坚守资本市场工作的政治性、人民性”“突出以人民为中心的价值取向”。公募降佣政策落地，既有助于降低投资者基金投资成本、增加其收益空间，也能促使公募机构和券商立足维护投资者合法权益，切实端正经营理念，助力资本市场高质量发展。

结合证监会此前公布建设一流投资银行和投资机构“路线图”时提到的“扎实推进公募基金行业费率改革，稳步降低行业综合费率水平”，未来，券商和公募机构想要打造成一流投资银行和投资机构，要念好“以投资者为本、靠投研实力取胜”十三字诀。

对于公募机构而言，需回归“受人之托、代人理财”业务本源，坚持投资者利益优先，全方位发力以更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。一是加强投研核心能力建设，着力为投资者输出稳定、长期、可持续的投资业绩；二是守正创新，完善策略多样、需求适配的产品体系；三是提升服务投资者能力，以投资者满意度为导向谋对策、出实招。

对于券商来说，在公募机构整体对外部服务的购买力下降的情况下，券商需把维护投资者利益放在首要位置，加强证券交易、研究等服务能力建设，以牢固的业务“护城河”获取基金公司的认可。一是扩大研究服务覆盖面，增加专业化、体系化的研究服务供给。二是提升业务一体化协同能力，为基金公司提供高价值的综合金融服务。此外，券商研究业务也可从对外服务向内外兼具的均衡发展模式转变。

由此，在公募基金“降费降佣”背景下，投资者所承担的综合费率正进一步降低，而公募机构和券商的“通力合作”，也有望促使投资者的回报和投资体验持续提升。

方向已明，重在行动。在稳步推进公募基金行业费率改革“三步走”的进程中，券商和公募机构需切实以投资者利益为出发点，更加聚焦投研能力建设，为努力打造成一流投资银行和投资机构策马扬鞭。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
转播：神舟十八号载人飞行任务新闻发布会
　　人民网北京4月24日电 （记者赵竹青、黄帆）据中国载人航天工程办公室介绍，空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部定于北京时间4月24日上午9时，在酒泉卫星发射中心召开神舟十八号载人飞行任务新闻发布会，通报此次任务有关情况。…
绘说现代化丨书香中国 共享“阅读之美”
　　2023年，我国成年国民各媒介综合阅读率81.9%；成年国民人均纸质图书阅读量4.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部