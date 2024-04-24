杨啸林

原标题：熊猫债热度为何攀升

继去年发行量创历史新高后，2024年一季度，熊猫债再次迎来开门红，在全球债券市场中不断刷新热度，多只债券再创历史纪录。截至4月14日，今年以来熊猫债共发行29只，发行额达660亿元，较去年同期增长128.37%。

熊猫债是一种外国债券，是指境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。与同为外国债券的美国“扬基债券”、日本“武士债券”、澳大利亚“袋鼠债券”等相比，熊猫债虽然起步较晚，但近年来的发展速度却一点都不慢。

有市场分析认为，中国与发达经济体货币政策周期反向，是近两年熊猫债发行速度和规模明显加快的主要原因。自2022年开始，美欧等发达经济体相继大幅加息、推动融资成本抬升，而我国国内几度降息、流动性宽松。在政策错位背景下，国内低成本发债的优势更具吸引力。

但放宽视野看，熊猫债的提速不能仅归功于国内外利差刺激。作为中国金融改革和开放的一个重要突破口，熊猫债迎来重要发展机遇的背后，是人民币作为“融资货币”的功能属性在持续增强。

在人民币国际化进程推进下，近年来人民币在跨境收支、外汇储备、金融交易、货币互换等多个领域的使用率明显增加，从而提升了境外机构对发债募集人民币的兴趣。尤其是自2023年以来，俄罗斯、印度、法国等国家开始在外贸结算或投融资中转向使用人民币，其中阿根廷更是首次使用人民币偿付到期外债。环球银行金融电信协会2月数据显示，人民币已连续4个月保持全球第四大最活跃货币的位置。

共建“一带一路”倡议也进一步加大了熊猫债市场发展潜力。当前，来自共建“一带一路”国家的熊猫债发行主体不断增加，葡萄牙、意大利、法国等欧元区发行人也持续涌入。随着共建“一带一路”国际合作空间的拓展，沿线国家和国际多边金融机构对人民币债券的发行需求也将继续攀升。

面对不断增长的人民币国际融资需求，中国债券市场持续优化开放政策，不断提升人民币融资便利化水平。从熊猫债市场发展看，中国银行间市场交易商协会相继推出一系列优化举措，包括放开注册发行环节主承销商家数限制、深化境外交易所挂牌试点、优化境外机构债券定价配售机制等。今年年初，交易商协会又修订公布了关于国际开发机构和外国政府类机构的债券业务指引，再次精简定向发行相关要求。

紧随这一新规，新开发银行发行了目前熊猫债市场上单笔规模最大的5年期债券，德意志银行集团发行了自2018年以来金融机构所发行的最大规模熊猫债。熊猫债得到越来越多境外发行人的欢迎。德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示：“目前，我们看到欧洲和新兴市场发行人对人民币债券的兴趣浓厚，正密切关注中国债券市场的发展机遇。”

今年以来，尽管市场对于美欧降息预期开始发酵，但对我国货币政策保持宽松的预期同样较强，人民币低息融资成本优势仍有望继续维持。更重要的是，伴随人民币在国际货币体系中的重要性逐步提升和我国债券市场持续扩大开放，熊猫债仍将拥有广阔的发展空间，并将进一步与人民币国际化进程实现双向促进。

(责编：罗知之、陈键)

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