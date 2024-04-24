原标题：AI让老电影焕发“新生”

【科技观察家】

◎杨 雪

近日，第十四届北京国际电影节开幕，全新4K版电影《A计划》《卖身契》在“致敬·修复”单元首映。熟悉的画面令不少人回想起守在电视机前观看电影的温馨时光。不同的是，这次观众彻底看清了“快如闪电”的武打动作。

在电影《A计划》中，有一场打戏：面对高举大刀的洪金宝，已经倒地的狄威一脚把刀踢掉反败为胜。这一幕其实并不符合常理，中间少了一个关键环节——狄威是怎么一瞬间站起来并踢掉大刀的？

如今，智能插帧技术“揭开”了这一谜底：在两个武打动作之间，插入AI预测的动作中间值——狄威双手着地、准备倒立，随后腰部发力，用双脚绞住洪金宝的手，洪金宝失去力气，大刀掉落。

据悉，中国电影资料馆、抖音、火山引擎共同修复了100部经典香港电影，上述两部电影正在其中。

AI技术的发展，尤其是AIGC技术（利用人工智能技术来生成内容）的广泛应用，让老电影焕发“新生”。视觉大模型强大的生成能力和丰富的先验知识，不仅可以大幅提高修复效率，消除原片中的瑕疵，还能全面提升电影的清晰度、色彩、流畅度等。

电影修复是个工艺繁杂的琐碎活。即使是一位经验丰富的电影修复师，修复完一部影片仍需1个月的时间。

如今，电影修复流程有了“分工”。在此次修复工作中，火山引擎技术团队与电影资料馆的修复师沟通讨论，在数字修复环节，工程师利用AI标识技术，减少了修复师的重复劳动。

老电影承载了一代观众的青春记忆。得益于修复技术的持续提升，珍贵的影像资料得以更好地留存。旧时光里的那些经典桥段，得以重新走进公众视野，让年轻人也有机会感受老电影的魅力，以科技创新助力文化传承。

值得一提的是，在解决老电影修复中各项实际问题的同时，AI技术自身也在不断进化。AI大模型在学习了海量数据后，可以从中提炼出大量知识并“存储”在模型参数中，生成空间更丰富，未来能够应对更多修复场景。

(责编：罗知之、陈键)

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