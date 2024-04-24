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“太空飞毯”二维展开关键技术完成攻关

2024年04月24日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：“太空飞毯”二维展开关键技术完成攻关

科技日报武汉4月23日电 （袁小洁 记者付毅飞）在第九个“中国航天日”来临之际，记者从23日在武汉召开的商业航天产业国际论坛上获悉，银河航天（北京）网络技术有限公司（以下简称“银河航天”）正在研制形似“太空飞毯”的新一代通信卫星，目前已完成卫星二维展开关键技术攻关。

据银河航天市场拓展部副总经理宋建峰介绍，该卫星采用平面结构，是一种相控阵天线和太阳翼一体化通信卫星，将用于支持未来手机直连卫星的宽带通信需求。其关键技术“翼阵合一”可以使卫星拥有面积巨大的天线，提高信号接收和发射的增益，同时具备强大的能源系统。

通常来说，卫星的天线或太阳翼只沿着一个方向展开。所谓二维展开，是指卫星的天线、太阳翼在横纵两个方向都有序展开。对于这种卫星平台和相控阵大小颠倒的构型，传统星箭连接压紧、分离技术的方式并不适用。为此，技术团队设计完成了一体式释放方案。为满足超大面积阵面展开精度高、刚度大的要求，技术团队突破了折叠压紧、在轨二维有序展开、减缓展开冲击等技术挑战，成功研制适用于卫星巨型天线及太阳翼一体化阵面展开的关键机构。

据悉，目前技术团队正在开展翼阵一体化高效散热、分布式电源等关键技术攻关。此外，银河航天以“翼阵合一”技术创新为牵引，正与科研单位联合攻关二维展开多体动力学仿真、研制展开锁定机构的部分关键部组件，最终目标是推动构建面向低成本、批量生产的新型开放式航天产业生态。

(责编：罗知之、陈键)
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