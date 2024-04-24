原标题：研究发现高效提取宇宙学信息新途径

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科技日报北京4月23日电 （记者陆成宽）记者23日从中国科学院国家天文台获悉，经过多年深入研究，中国科学院国家天文台等国内外单位的科研人员提出了一整套从星系两点关联函数中提取多点关联函数的新方法。该方法为高效提取宇宙学信息提供了新途径。相关研究成果在线发表于《自然》子刊《通讯·物理》杂志。

当前，大规模星系红移巡天是探索宇宙的利器。通过测量大量遥远天体的光谱信息，天文学家可以利用红移巡天，获取宇宙不同演化时期的密度场。星系密度场中包含重要的星系成团程度信息，具体体现在星系的两点及多点关联函数中。

星系的两点关联函数与多点关联函数高度互补，对研究暗能量、暗物质及引力性质至关重要。“然而，由于多点关联函数十分复杂，我们很难对其进行测量和建模，因此多点关联函数在宇宙学的应用中存在瓶颈。”论文共同通讯作者、中国科学院国家天文台研究员赵公博说。

此次，科研人员基于星系密度场重构技术，通过把重构前和重构后的星系密度场有机结合，准确、高效地提取了星系密度场大部分三点关联函数和四点关联函数信息。

赵公博表示，这项研究突破了多点关联函数在宇宙学中的应用瓶颈，为下一代大型星系巡天开展宇宙学前沿研究提供了新思路、开辟了新途径。

(责编：罗知之、陈键)

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