人民网衢州4月24日电 （记者李乃妍）今天12:30，第二届“衢州烂柯杯”世界围棋公开赛将在浙江省衢州市开赛。上届冠亚军辜梓豪、申真谞等16人首轮将作壁上观，谢尔豪、金志锡、井山裕太等32人已通过抽签确定了首轮对手。

首轮具体对阵如下：

罗楚玥六段(中国) VS 芝野虎丸九段(日本）

蒋其润八段(中国) VS 林立祥九段(中国台北）

郑载想五段(中国) VS 金恩持九段(韩国）

谢科九段(中国) VS 李立言四段(北美）

井山裕太九段(日本) VS 许皓鋐九段(中国台北）

张涛八段(中国) VS 酒井佑规五段（日本）

高尾绅路九段(日本) VS 元晟溱九段(韩国）

上野爱咲美五段(日本) VS 朴珉奎九段(韩国)

据了解，第二届“衢州烂柯杯”世界围棋公开赛由中国围棋协会、中共衢州市委、衢州市人民政府主办，浙江围棋协会提供支持，衢州市“世界围棋圣地”建设工作专班、衢州市体育局、衢州市大花园建设投资发展集团有限公司承办，衢州烂柯文化产业发展有限公司协办。

本赛奖金分别为：第一轮2万元，第二轮3万元，第三轮5万元，第四轮10万元，半决赛20万元，亚军60万元，冠军180万元。

(责编：申佳平、高雷)

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