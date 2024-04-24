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全力备战巴黎奥运会丨全国游泳冠军赛杨浚瑄刷新全国纪录 覃海洋、潘展乐摘金

2024年04月24日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者杨磊）4月23日，2024年全国游泳冠军赛继续在深圳大运中心游泳馆进行，第五个比赛日共决出了五枚金牌。杨浚瑄摘得女子100米自由泳金牌并刷新了全国纪录，牛广盛获得男子200米蝶泳金牌，高唯中获得女子1500米自由泳金牌，覃海洋和潘展乐分别获得男子200米蛙泳和男子100米自由泳冠军。

在晚间率先进行的女子100米自由泳决赛中，杨浚瑄游出了52秒68的成绩，刷新了原本由张雨霏保持的52秒90的全国纪录。这也是杨浚瑄在该项目上首次打开53秒大关，吴卿风和程玉洁分别获得亚军和季军。

   在随后进行的男子200米蝶泳决赛中，牛广盛表现出色。他以1分55秒46的成绩摘得金牌，这一成绩同时达到了奥运A标。徐放以1分56秒97的成绩获得亚军，王曦喆以1分58秒30收获季军。

   在女子200米蝶泳半决赛中，第一组出场的张雨霏以2分07秒50的成绩，排名半决赛第一轻松晋级。第二组出战的选手中，龚真琦发挥优异，她以2分08秒27的个人最好成绩位居小组第一、半决赛总成绩排名第二，陈露颖以2分09秒22位列半决赛第三。

   昨晚第三项决赛是女子1500米自由泳，已经达到奥运A标的李冰洁并未出战。最终高唯中以16分06秒19的成绩摘金，她在夺冠的同时也成为李冰洁之后第二个达到奥运会A标的选手。马永慧以16分16秒18获得亚军，毛奕菡以16分17秒95获得季军同时刷新个人最好成绩。

   之后进行的男子200米蛙泳决赛中，世界纪录保持者覃海洋从出发就确立了大幅的领先优势，最终以2分08秒87的成绩强势夺冠。小将董志豪以2分10秒08的成绩赢得亚军，余宗达以2分14秒18摘得季军。

昨晚最后一项比赛是男子100米自由泳决赛。同样是世界纪录保持者的潘展乐游出了46秒97的好成绩，并以绝对的优势夺得冠军。王浩宇和季新杰分别以48秒11和48秒33获得银牌和铜牌。

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(责编：申佳平、高雷)
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