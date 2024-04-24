新华社武汉4月24日电（记者侯文坤、田中全）我国计划于2026年前后发射的嫦娥七号，将搭载埃及、巴林、意大利、俄罗斯、瑞士、泰国、国际月球天文台协会等7个国家、国际组织的6台载荷，共同飞赴月球，开展相关科研工作。

国家航天局24日在湖北武汉举行的2024年“中国航天日”主场活动开幕式上，发布了有关嫦娥七号任务国际载荷搭载项目和国际月球科研站合作进展的最新消息。

据介绍，这6台国际载荷是根据载荷的科学目标、工程可实现性等原则遴选出来的。其中，嫦娥七号着陆器上将搭载：意大利国家核物理研究院-弗拉斯卡蒂国家实验室研制的激光角反射器阵列，为月面高精度测量和轨道器定轨导航提供支持；俄罗斯空间科学研究院研制的月球尘埃与电场探测仪，研究月球近地表外逸层的尘埃等离子体环境；国际月球天文台协会研制的月基天文观测望远镜，开展月基银河系、地球、全景天空观测。轨道器上将搭载：埃及航天局、巴林国家空间科学局联合研制的月表物质超光谱成像仪，用于分析识别月表物质和环境；瑞士达沃斯物理气象观象台（世界辐射中心）研制的月基双通道地球辐射能谱仪，从月球监测地球气候系统辐射量收支变化；泰国高等教育科研与创新部、泰国国家天文研究所研制的空间天气全球监测传感装置，预警由太阳风暴引起的磁扰动和宇宙辐射。

据介绍，嫦娥七号任务计划于2026年前后发射，将勘察月球南极月表环境、月壤水冰和挥发分等，开展月球形貌、成分和构造的高精度探测与研究。截至2023年1月，中国国家航天局共收到11个国家和国际组织提交的18份意向书。

24日活动现场，国家航天局还发布了国际月球科研站的最新合作进展，国际月球科研站新增尼加拉瓜、亚太空间合作组织、阿拉伯天文学和空间科学联盟3个合作国家、机构。中国将与合作方共同开展国际月球科研站论证、工程实施、运营和应用等多方面合作。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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