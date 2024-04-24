原标题：中信银行品牌价值连续两年稳步提升

近期，英国Brand Finance发布《2024年全球银行品牌价值500强》榜单，中信银行排名第19位，较去年上升1位，连续两年稳步提升。该行在上榜的48家中资银行机构中，位列第8位。

“全球银行品牌价值500强”榜单由英国品牌价值研究机构Brand Finance推出，自2006年起每年定期公布。得益于业务创新实践与品牌价值升维等方面的优异表现，该行已在该榜连续两年实现排名提升，这不仅体现了国际专业机构对中信银行的高度认可，亦是对中国金融品牌加速迈向国际一流的有力印证。

近年来，中信银行高度重视品牌体系化建设。自2022年开始，该行将品牌主张焕新为“让财富有温度”，持续围绕品牌能力建设、形象塑造、市场营销等方面开展品牌系统工程。2023年，该行以品牌传播为统领，以业务传播为支柱，以日常传播为基石，建立了三级品牌传播体系，并在“真、善、美”的品牌建设理念指引下，聚合传播效力，增强品牌与各利益相关方的情感连接，助推品牌深入人心，增进情感共鸣。2024年初，该行发布《中信银行2024-2026年发展规划》，提出以“全面建设‘有担当、有价值、有特色、有温度’的银行，跨入世界一流银行竞争前列”为发展愿景，实施“五个领先”银行战略，为打造“价值银行”谋篇布局，进一步提升国有金融企业在全球的品牌影响力。

回顾2023年，中信银行重点围绕“让财富有温度”的品牌主张，阐释品牌内涵，落地品牌活动：连续第17年冠名赞助“中国网球公开赛”，用有温度的陪伴见证精彩时刻；推出“首届金融业品牌论坛”“春日来信跨年品牌整合传播”等一系列形式新颖的品牌活动，探索金融+文化“破圈”传播，同时配合产品发布、金融宣教、客户活动等多层次重要业务与产品服务的日常营销，持续升温客户关怀，升级品牌体验，“浇筑”经济回稳向上的信心。在多轮传播声量的加持下，该行不仅提升了大众对其品牌的认同感，更发挥了新时代语境下的中国金融品牌建设典型的示范作用，为我国加快建设金融强国作出应有贡献。

未来，中信银行将持续贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，聚焦做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，在业务创新和品牌建设方面继续发力，履行国有金融企业使命担当，为经济社会的高质量发展贡献中信力量。

(责编：董童、李源)

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