人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中信银行品牌价值连续两年稳步提升

2024年04月24日14:47 | 来源：光明网
小字号

原标题：中信银行品牌价值连续两年稳步提升

　　 近期，英国Brand Finance发布《2024年全球银行品牌价值500强》榜单，中信银行排名第19位，较去年上升1位，连续两年稳步提升。该行在上榜的48家中资银行机构中，位列第8位。

　　 “全球银行品牌价值500强”榜单由英国品牌价值研究机构Brand Finance推出，自2006年起每年定期公布。得益于业务创新实践与品牌价值升维等方面的优异表现，该行已在该榜连续两年实现排名提升，这不仅体现了国际专业机构对中信银行的高度认可，亦是对中国金融品牌加速迈向国际一流的有力印证。

　　 近年来，中信银行高度重视品牌体系化建设。自2022年开始，该行将品牌主张焕新为“让财富有温度”，持续围绕品牌能力建设、形象塑造、市场营销等方面开展品牌系统工程。2023年，该行以品牌传播为统领，以业务传播为支柱，以日常传播为基石，建立了三级品牌传播体系，并在“真、善、美”的品牌建设理念指引下，聚合传播效力，增强品牌与各利益相关方的情感连接，助推品牌深入人心，增进情感共鸣。2024年初，该行发布《中信银行2024-2026年发展规划》，提出以“全面建设‘有担当、有价值、有特色、有温度’的银行，跨入世界一流银行竞争前列”为发展愿景，实施“五个领先”银行战略，为打造“价值银行”谋篇布局，进一步提升国有金融企业在全球的品牌影响力。

　　 回顾2023年，中信银行重点围绕“让财富有温度”的品牌主张，阐释品牌内涵，落地品牌活动：连续第17年冠名赞助“中国网球公开赛”，用有温度的陪伴见证精彩时刻；推出“首届金融业品牌论坛”“春日来信跨年品牌整合传播”等一系列形式新颖的品牌活动，探索金融+文化“破圈”传播，同时配合产品发布、金融宣教、客户活动等多层次重要业务与产品服务的日常营销，持续升温客户关怀，升级品牌体验，“浇筑”经济回稳向上的信心。在多轮传播声量的加持下，该行不仅提升了大众对其品牌的认同感，更发挥了新时代语境下的中国金融品牌建设典型的示范作用，为我国加快建设金融强国作出应有贡献。

　　 未来，中信银行将持续贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，聚焦做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，在业务创新和品牌建设方面继续发力，履行国有金融企业使命担当，为经济社会的高质量发展贡献中信力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
住房“以旧换新”如何换？专家：满足各方共同需求是关键
　　近期，各地推动“住房‘以旧换新’”的消息不时登上各大社媒“热搜”榜，引起了网友和市场各方的广泛关注。 “以旧换新”，通常是在商品消费当中，消费者将陈旧商品交给商家，由此换取一定面额的抵扣券，往往作为提振消费、扩大内需、促进减排降碳和提高资源利用率的有效举措，较常见于家电、汽车等消费当中。…
神舟十八号航天员乘组首次集体亮相
　　人民网酒泉4月24日电 （记者赵竹青、黄帆）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十八号载人飞船瞄准4月25日20时59分发射，执行此次飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，叶光富担任指令长。上午11时，3名航天员在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部