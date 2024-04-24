4月23日，陆金所控股发布《2023年度环境、社会及管治报告》。这是继2021年以来，该公司发布的第四份ESG报告。报告从更有温度的金融、更高效率的金融、更加可靠的金融、更可持续的金融四个角度集中展示公司在“金融+ESG”新路径上的实践和探索。

“在‘四更金融’的ESG战略支柱下，2023年我们将ESG理念与公司运营深度融合，兼顾经济效益与环境社会责任，以期实现长期、均衡、高质量的可持续发展。”陆金所控股董事长兼首席执行官赵容奭说。

以“四更金融”站位为支柱，持续深化普惠金融服务质效，落实金融“五篇大文章”——

在科技金融和数字金融方面，陆金所控股将金融基因与先进科技融台，综合运用大数据、人工智能、区块链、云计算等金融科技技术赋能业务，全面推进客户服务数字化变革，进一步提升金融服务效率。报告期内，AI智能贷款解决方案“行云”已累计服务客户79.6万，获得借款约2181亿元；“智能客服2.0”解决方案”共服务客户784万人次。

在绿色金融方面，公司设立“碳中和”慈善信托，并在同年启动“平安守护者行动-国家公园”项目。公司升级的“车e贷”绿色融资专属方案，报告期内该产品累计服务客户超2.4万人，累计放款达146亿。

在普惠金融方面，报告期内公司完成100%担保模式改革，加大风险承担比例，夯实金融主体责任，构建小微融资长效支持机制。截至2023年末，共为684万小微企业主提供了贷款服务，贷款总额达3154亿元；累计服务超31万涉农小微群体，提供借款超600亿元。

通过“金融+”的乡村多维振兴模式，为推动乡村振兴贡献力量，切实履行企业社会责任——

“金融+女性”致力于拓宽乡村女性的就业渠道。公司联合中国妇女发展基金会启动2023年“惠农金”项目，于该年度在全国5个地区实现共900万元母亲创业循环金的投放。

“金融+产业”致力于拓宽农民增收致富渠道。公司通过“产前”赋能新农人、“产中”实现产业造血、“产后”赋能产销进行全流程帮扶，提高当地农户的综合素质及专业技能。截至2023年末，累计协助农村合作社带头人及农创者近300位，取得帮扶资金超1.5亿元。

“金融+文化”致力于弥补乡村地区教育资源短缺问题。近年来，陆金所控股连续开展乡村支教公益活动，通过提供课程、发放助学基金、援助学习用品、捐赠等方式全面提升乡村地区教育质量。

“金融+双碳”致力于推广生态文明建设。公司于2021年5月开展的员工志愿者绿色公益活动“美丽行动”持续进行，截至2023年末已在全国27个省份的超110个城市开展。

“金融+生物多样性”以慈善信托方式，通过受益权的转移与赋能，将受益范围扩散到慈善价值链的更多参与方。报告期内，“平安守护者-国家公园”项目已守护1000个动植物种、守望10000平方公里土地等。

坚持党建引领，深化党业融合，从上到下打造消保体系——

对内，设立覆盖事前、事中、事后的消保全流程审查机制，同时在责任营销、债务管理等领域进行严格管理，从产品端切实维护消费者合法权益。对外，截至2023年末，已通过官方微博、企业微信等渠道投放宣教推文157项。通过外部新闻媒体投放消保活动新闻252项，开展面向消费者的线下宣教活动375场。未来还将持续多样化创新消保宣教形式，缩短消费者金融知识获取路径，助力消费者守好自身“钱袋子”，全面打造有温度的金融服务。

同时，公司制定并更新《消费者权益保护内部教育和培训工作制度》，定期开展消保技能提升培训、汇总典型案例形成《消保月刊》、公司官方公众号、APP上设立消保服务专区。仅9月消保月内，覆盖社会公众约200万人次。

展望2024年，赵容奭表示：“陆金所控股将把握时代与市场的新机遇，以支持实体经济发展为已任，以科技创新为驱动力，以健全的管治架构和风控机制为底座，以绿色可持续发展运营为发力点，与全体同仁携手共进，拥抱更普惠，更绿色，更包容，更开放的美好未来。”

(责编：董童、李源)

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