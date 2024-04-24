人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

陆金所控股发布2023年度ESG报告 多维落实金融“五篇大文章”

2024年04月24日15:21 | 来源：人民网
小字号

4月23日，陆金所控股发布《2023年度环境、社会及管治报告》。这是继2021年以来，该公司发布的第四份ESG报告。报告从更有温度的金融、更高效率的金融、更加可靠的金融、更可持续的金融四个角度集中展示公司在“金融+ESG”新路径上的实践和探索。

“在‘四更金融’的ESG战略支柱下，2023年我们将ESG理念与公司运营深度融合，兼顾经济效益与环境社会责任，以期实现长期、均衡、高质量的可持续发展。”陆金所控股董事长兼首席执行官赵容奭说。

以“四更金融”站位为支柱，持续深化普惠金融服务质效，落实金融“五篇大文章”——

在科技金融和数字金融方面，陆金所控股将金融基因与先进科技融台，综合运用大数据、人工智能、区块链、云计算等金融科技技术赋能业务，全面推进客户服务数字化变革，进一步提升金融服务效率。报告期内，AI智能贷款解决方案“行云”已累计服务客户79.6万，获得借款约2181亿元；“智能客服2.0”解决方案”共服务客户784万人次。

在绿色金融方面，公司设立“碳中和”慈善信托，并在同年启动“平安守护者行动-国家公园”项目。公司升级的“车e贷”绿色融资专属方案，报告期内该产品累计服务客户超2.4万人，累计放款达146亿。

在普惠金融方面，报告期内公司完成100%担保模式改革，加大风险承担比例，夯实金融主体责任，构建小微融资长效支持机制。截至2023年末，共为684万小微企业主提供了贷款服务，贷款总额达3154亿元；累计服务超31万涉农小微群体，提供借款超600亿元。

通过“金融+”的乡村多维振兴模式，为推动乡村振兴贡献力量，切实履行企业社会责任——

“金融+女性”致力于拓宽乡村女性的就业渠道。公司联合中国妇女发展基金会启动2023年“惠农金”项目，于该年度在全国5个地区实现共900万元母亲创业循环金的投放。

“金融+产业”致力于拓宽农民增收致富渠道。公司通过“产前”赋能新农人、“产中”实现产业造血、“产后”赋能产销进行全流程帮扶，提高当地农户的综合素质及专业技能。截至2023年末，累计协助农村合作社带头人及农创者近300位，取得帮扶资金超1.5亿元。

“金融+文化”致力于弥补乡村地区教育资源短缺问题。近年来，陆金所控股连续开展乡村支教公益活动，通过提供课程、发放助学基金、援助学习用品、捐赠等方式全面提升乡村地区教育质量。

“金融+双碳”致力于推广生态文明建设。公司于2021年5月开展的员工志愿者绿色公益活动“美丽行动”持续进行，截至2023年末已在全国27个省份的超110个城市开展。

“金融+生物多样性”以慈善信托方式，通过受益权的转移与赋能，将受益范围扩散到慈善价值链的更多参与方。报告期内，“平安守护者-国家公园”项目已守护1000个动植物种、守望10000平方公里土地等。

坚持党建引领，深化党业融合，从上到下打造消保体系——

对内，设立覆盖事前、事中、事后的消保全流程审查机制，同时在责任营销、债务管理等领域进行严格管理，从产品端切实维护消费者合法权益。对外，截至2023年末，已通过官方微博、企业微信等渠道投放宣教推文157项。通过外部新闻媒体投放消保活动新闻252项，开展面向消费者的线下宣教活动375场。未来还将持续多样化创新消保宣教形式，缩短消费者金融知识获取路径，助力消费者守好自身“钱袋子”，全面打造有温度的金融服务。

同时，公司制定并更新《消费者权益保护内部教育和培训工作制度》，定期开展消保技能提升培训、汇总典型案例形成《消保月刊》、公司官方公众号、APP上设立消保服务专区。仅9月消保月内，覆盖社会公众约200万人次。

展望2024年，赵容奭表示：“陆金所控股将把握时代与市场的新机遇，以支持实体经济发展为已任，以科技创新为驱动力，以健全的管治架构和风控机制为底座，以绿色可持续发展运营为发力点，与全体同仁携手共进，拥抱更普惠，更绿色，更包容，更开放的美好未来。”

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
住房“以旧换新”如何换？专家：满足各方共同需求是关键
　　近期，各地推动“住房‘以旧换新’”的消息不时登上各大社媒“热搜”榜，引起了网友和市场各方的广泛关注。 “以旧换新”，通常是在商品消费当中，消费者将陈旧商品交给商家，由此换取一定面额的抵扣券，往往作为提振消费、扩大内需、促进减排降碳和提高资源利用率的有效举措，较常见于家电、汽车等消费当中。…
神舟十八号航天员乘组首次集体亮相
　　人民网酒泉4月24日电 （记者赵竹青、黄帆）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十八号载人飞船瞄准4月25日20时59分发射，执行此次飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，叶光富担任指令长。上午11时，3名航天员在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部