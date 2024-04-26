人民网北京4月26日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十八号载人飞船入轨后，于北京时间2024年4月26日3时32分，成功对接于空间站天和核心舱径向端口，整个自主交会对接过程历时约6.5小时。

按任务计划，3名航天员随后将从神舟十八号载人飞船进入空间站天和核心舱。神舟十七号航天员乘组已做好迎接神舟十八号航天员乘组进驻各项准备工作，两个平均年龄不到40岁的“飞天组合”即将在“天宫”会师。

神舟十八号载人飞船与空间站组合体自主快速交会对接过程模拟图。来源：中国载人航天工程

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(责编：赵竹青、高雷)

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