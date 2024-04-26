人民网北京4月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，池州至黄山高铁（以下简称池黄高铁）今日正式建成通车，届时池州旅客乘坐高铁前往九华山和黄山风景名胜区将更加便捷。

池黄高铁位于皖南山区，起自池州站，途经安徽省池州市贵池区、青阳县，黄山市黄山区、黟县，接入黟县东站，正线全长125公里，设计时速350公里。全线设池州、九华山、黄山西、黟县东4座车站，其中九华山、黄山西为新建车站，池州站为改扩建车站，黟县东站为既有车站。

池黄高铁沿线山高谷深，沟壑纵横，地形地貌复杂，施工难度较大。自2019年12月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位把生态优先、节约集约、绿色低碳发展理念贯穿铁路规划、设计、建设全过程，加大科研攻关力度，强化安全、质量和投资控制，优质高效推进工程建设，建成了太平湖特大桥等55座桥梁，岭上村隧道等34座隧道。

项目开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格各项规定和标准，对池黄高铁各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

池黄高铁最高时速按350公里运营。开通运营初期，铁路部门每日安排开行动车组列车最高达24列。其中，九华山站至池州、合肥南站间最快分别14分、1小时37分可达，黄山西站至池州、合肥南站间最快分别30分、1小时53分可达。后续将根据市场需求和客流变化，灵活动态调整列车开行方案，更好满足沿线人民群众出行需要。

为提升运营品质、满足旅客不同出行需求，铁路部门在该项目各站间实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多的选择，具体票价可通过铁路12306查询。

池黄高铁在池州站与南京至安庆高铁联接，在黟县东站与杭州至南昌高铁联接，串联起九华山、黄山风景名胜区等一批全国著名旅游名胜，将进一步完善区域路网结构，便利沿线人民群众出行，促进旅游资源开发和产业发展，对助力长江经济带建设和长三角一体化发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)

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