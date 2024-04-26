人民车评：新面孔涌现新赛道 北京车展汇聚全球目光
“这是北京车展吗？更像是慕尼黑车展。”4月25日，在北京国际汽车展览会（以下简称2024北京车展）现场，一位自媒体主播对着镜头说。
时隔四年，国内外知名汽车品牌携全新产品再次以高规格参展2024北京车展，全球汽车行业目光再次聚焦中国北京。
新面孔展现新气象，新赛道蕴含新活力。
新面孔不仅体现在新能源车型的逐渐增多，还体现在更多外国人士参加这一行业盛会。
在本届车展上，不少国外品牌商、经销商驻足自主品牌展台，交流技术、寻求合作。当前，在全球能源转型背景下，汽车燃料清洁化正在成为未来汽车行业发展趋势，各国电动汽车产业正在自身稳步发展基础上加强国际合作，共同助力绿色未来。
在本届车展上，传统国际品牌积极“触电”，除比亚迪、理想、蔚来等新能源车企外，更多国内外传统车企加快转向电动化，在纯电、插混等领域全线发力。
新能源汽车不仅是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的一个重要方向，也是我国汽车产业高质量发展的重要途径。近年来，我国汽车工业正在从“以市场换技术”向“以技术换市场”转变，在新一轮科技革命和产业变革的背景下，跨国车企纷纷“转向”，深度融入中国市场。
新赛道不仅体现在智能化加速演进，还体现在国际合作更加紧密和频繁。
智能座舱纷纷上车、自动驾驶不断成熟、车载系统持续升级……在本届北京车展上可以看到，智能化、网联化已成为全球汽车产业下一段赛程的关键竞逐点。
无人公交、远程遥控、自动避障……近年来，智能网联汽车作为人工智能、物联网和大数据等技术的交叉领域，正日益成为汽车行业和交通领域的热点，通过智能化的汽车、智能交通系统和智能城市的无缝链接，用户迎来更加便捷、安全、高效的出行体验。与此同时，我国不仅有更多新能源汽车产品走出国门，自主“三电”技术以及自动驾驶技术也更多融入国外汽车产品。
近年来，全球汽车产业发生了诸多变革，从新能源车产品的大放光彩，到车联网、智能化在汽车上的普遍应用，消费者对于汽车产品的品质要求变得越来越高。全球汽车企业不断重新审视市场，在科技创新、绿色低碳的背景下，发起了一场集体转型。
纵观我国汽车产业，一方面，在一系列政策助力下，智能网联新能源汽车产业、技术优势明显；另一方面，今年一季度新能源汽车市场占有率已达31.1%，产销量占全球比重超过60%。
同时也要看到，当前，全球新能源汽车产业发展环境复杂多变，市场发展不够均衡，智能化竞争加剧，实现高质量发展仍需付出艰苦努力。各界应始终站在时代前沿，在勤修“内功”的同时，还需加强与外界交流，把握行业趋势，不断巩固扩大智能网联新能源汽车产业领先优势。
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