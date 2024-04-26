人民网北京4月25日电 （记者赵竹青）4月23日，2024年第三届琶洲算法大赛正式启动。本届大赛由广州市人民政府、中国人工智能学会联合主办，通过设置算法优选赛、创新应用赛、AI大模型挑战赛等多个组别的比赛，促进人工智能算法创新。

近年来，中国人工智能产业生态蓬勃发展，已形成从基础支撑、核心技术、融合应用到安全治理的完整产业链条，产业实力不断增强。据统计，截至2023年底，我国人工智能核心产业规模已接近5800亿元，核心企业数量超过4400家，位居全球第二。人工智能正与各行各业加速融合，推动新产品、新业态、新模式不断涌现，为各行各业数字化、智能化转型提供强大动力。

启动会上，欧洲科学院外籍院士周志华强调了算法的重要性。他表示，算法模型的突破是从0到1的质变，而算力提升则是从1到N的量变，算法在人工智能发展中具有关键性作用，是人工智能技术的“厨艺”，决定应用效果的好坏。中国数据资源丰富，算力正在提升，但算法研究尤其是“好厨师”（高水平算法专家）的缺乏是发展瓶颈。

主办方介绍，大赛首次在德国、匈牙利、法国、韩国、新加坡等地设立海外赛区，全球预计将吸引超过5000支企业和人才队伍参与。赛事总冠军将获得最高500万元的产业专项扶持，以助力其研究成果的落地应用。除了高额的奖金外，主办方还将给予获胜团队算力券、政策扶持和金融投资等多种形式的支持。在AI大模型挑战赛中，还特邀广州市政务服务和数据管理局设立政务服务大模型训练赛，聚焦大模型应用，考验其背后的算法水平。

广东作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，正积极推动人工智能产业的发展。2023年，广东省出台《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》，明确提出将广东打造成为国家通用人工智能产业创新引领地，构建全国智能算力枢纽中心、粤港澳大湾区数据特区、场景应用全国示范高地。作为粤港澳大湾区的核心城市，广州在城央位置规划发展人工智能与数字经济试验区，其中位于海珠区的琶洲试验区为核心片区。今年，海珠区制定出台《海珠区加快形成新质生产力三年行动计划》，着力培育以人工智能为特色的新质生产力，努力成为科技创新成果策源展示地和转移转化首选地、产业体系深度转型升级标杆示范区。

据了解，今年3月，广州市全力推动海珠区打造国内领先的人工智能大模型应用示范区，从大模型硬件基础层、AI应用层以及数字经济人才侧等三个维度给予支持，对完成大模型或算法备案的给予最高100万元奖励，营收增量满足条件的给予最高400万元支持。截至目前，海珠全区已有一批大模型应用项目落地，今年争取再引导10个以上完成大模型备案、20个以上完成算法备案、引育50个以上行业应用项目，形成集聚发展态势。

(责编：赵竹青、高雷)

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