一季度我国黄金产量、消费量同比双增长
2024年04月26日10:23 | 来源：新华网
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中国黄金协会4月26日发布数据
2024年一季度
我国国内原料黄金产量为85.959吨，同比增长1.16%
金价强势上涨背景下
金矿企业开展地质勘探和基建技改意愿加强
黄金产量保持增长
黄金消费量308.905吨，同比增长5.94%
其中，黄金首饰消费183.922吨，同比下降3.00%
金条及金币消费106.323吨，同比增长26.77%
工业及其他用金消费18.660吨，同比增长3.09%
高金价对黄金首饰消费有所压制
但促进了溢价相对较低的金条及金币消费
记者：任军
编辑：苗夏阳、彭红
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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