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一季度我国黄金产量、消费量同比双增长

2024年04月26日10:23 | 来源：新华网
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　　中国黄金协会4月26日发布数据

　　2024年一季度

　　我国国内原料黄金产量为85.959吨，同比增长1.16%

　　金价强势上涨背景下

　　金矿企业开展地质勘探和基建技改意愿加强

　　黄金产量保持增长

　　黄金消费量308.905吨，同比增长5.94%

　　其中，黄金首饰消费183.922吨，同比下降3.00%

　　金条及金币消费106.323吨，同比增长26.77%

　　工业及其他用金消费18.660吨，同比增长3.09%

　　高金价对黄金首饰消费有所压制

　　但促进了溢价相对较低的金条及金币消费

　　记者：任军

　　编辑：苗夏阳、彭红

　　设计：潘一景

　　新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)
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