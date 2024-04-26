中国黄金协会4月26日发布数据

2024年一季度

我国国内原料黄金产量为85.959吨，同比增长1.16%

金价强势上涨背景下

金矿企业开展地质勘探和基建技改意愿加强

黄金产量保持增长

黄金消费量308.905吨，同比增长5.94%

其中，黄金首饰消费183.922吨，同比下降3.00%

金条及金币消费106.323吨，同比增长26.77%

工业及其他用金消费18.660吨，同比增长3.09%

高金价对黄金首饰消费有所压制

但促进了溢价相对较低的金条及金币消费

记者：任军

编辑：苗夏阳、彭红

设计：潘一景

新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

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