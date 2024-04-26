王绍绍

近年来，我国氢能产业步入发展“快车道”，可再生能源制氢势头强劲，应用场景加速拓展，为能源绿色低碳转型和经济高质量发展注入新动能。

陕西研发首条氢燃料电池系统装配线，填补当地燃料电池系统生产的空白，产品性能全国领先；北京氢能产业实现从无到有、从有到优的三级跨越，提前完成质子交换膜、催化剂等关键零部件的自主化应用；四川实现“制储运加用”氢能产业链全覆盖，不断拓展氢能在分布式能源、飞行器等领域的应用，打造“成渝氢走廊”……

多位专家表示，在全球能源向清洁化、低碳化、智能化发展的趋势下，氢能产业已经成为当前能源技术变革的重要方向，要不断完善产业生态，形成“虹吸效应”，推动氢能产业强链、补链、延链。

绿氢是实现“双碳”目标和推动能源转型的重要基础。通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制氢，可实现全生产流程基本不产生温室气体，有效降低碳排放。

在新疆阿克苏地区，我国规模最大的光伏绿氢项目“中石化库车绿氢示范项目”已全面建成投产，制氢规模达到每年2万吨。在占地9700多亩的项目园区，太阳光正以最佳角度照射到50多万块光伏板上。这些光伏板的倾角均通过专业辐照测算，确保全年接受的太阳辐射最大化，年发电量近6亿千瓦时，平均每天发电159万千瓦时。绿电被输送到绿氢工厂制取氢气，实现“绿氢”替代“灰氢”的绿色降碳生产。

“这是绿氢炼化首次实现规模应用，对炼化企业大规模利用绿氢实现碳减排具有很好的示范效应。”业内专家表示，随着技术和产业创新，绿电绿氢一体化生产、氢能基础设施和氢基碳中和解决方案等将逐步走向成熟，预计未来10-15年将是绿氢产业发展的关键阶段，并有望实现绿氢在主要应用领域的规模化部署。

绿氢技术为氢能产业上游的绿色低碳发展提供了有力保障，而产业下游的延伸则有赖于氢能与交通运输业、制造业、建筑业等领域的“跨界联动”。

近年来，氢能的应用场景加速拓展，产业链中下游实现“多点开花”。我国首列氢能源市域列车成功达速试跑，实现全系统、全场景、多层级的性能验证；全球首个氢气品质移动检测车公开亮相，攻克可移动化气体痕量高精度分析技术的“卡脖子”难题；国家能源氢储运创新平台组团上阵，推动我国氢储运关键技术自主化和产业链自控……

据国家能源局科技司有关负责人介绍，目前，氢能示范应用在交通领域有序推进，在工业、建筑、储能等领域积极拓展。数据显示，2023年我国氢燃料电池汽车销售量新增5791辆，同比增长约72%；已建成加氢站407座，其中综合能源站已经成为主要建站方式，占比达到58%。

在常规领域之外，未来产业加速赋能，氢能产业与大数据、人工智能技术深度融合，探索“AI+氢能”的行业智能化之路。

在上海，我国首个外部环境感知、整车集成优化控制的人工智能系统正式发布，为氢能物流车提供了更节能、更长途的解决方案，实现发动机寿命提高15%，续航里程增加20%；在天津，全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人公开亮相，搭载港口全面数字孪生技术底座，依托5G通信技术、北斗导航技术，无需借助任何标记物，即可实现自动驾驶。

“氢能与人工智能的融合，将有效拓展氢能市场应用的新空间，助力我国实现‘2035年形成多元氢能应用生态’的战略目标。”中国产业发展促进会氢能分会副会长兼秘书长张宇表示，人工智能与氢能的跨界融合创新有着重大的示范效应，随着人机协同时代的到来，人工智能与氢能的“两能”融合将助力达成“双碳”目标，推动氢能产业高质量、可持续和智能化发展。

(责编：申佳平、高雷)

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