五一假期即将到来，出行需求随之上涨。据滴滴出行最新预测，今年五一，打车需求相比节前上涨约35%，三线至五线城市打车需求将上涨50%。威海、淄博、秦皇岛、洛阳、丽水等旅游城市将在五一再次迎来大量客流。100公里以上的打车需求预计上涨55%。

假期期间，许多用户选择带“毛孩子”搭顺风车出游，预约顺风车携宠出行订单量同比去年上涨158%。潍坊、重庆、昆明、临沂、徐州等地是用户预约假期顺风车出行热门目的地城市。

预计节前打车需求高峰将从4月30日16时开始，持续至20时许。前往机场、火车站等大型交通枢纽的打车需求4月29日起将显著上涨，于4月30日达到峰值，此外，受“拼假”影响，4月27日或将迎来大型交通枢纽打车需求的小高峰。

为致敬司机师傅们的付出，滴滴将发放超3亿元司机奖励，上线流水加速卡，低至1分钱可购买，接单流水额外增加最高30%，每单最高奖励20元。免佣卡累计免佣时段最高88小时，乘客支付金额100%给司机，免佣之外还享免佣彩蛋奖。假期期间，司机可享完单奖、雨天膨胀卡流水最高涨50%等丰富奖励活动。同时，平台继续在部分城市试行节假日司机服务费，缓解假期供需紧张。4月30日至5月1日期间，司机在指定时段出车，享出行分额外加分0.15至0.4分，累计最高可加0.9分。

此外，4月28日起，滴滴将上线“五一节日礼”活动，在多个城市向司机师傅派发节日福利礼包。滴滴还将在5月陆续开展线下的荣誉表彰、司机福利站、司机家宴等活动，以感谢司机师傅的一路支持和陪伴。

4月26日至5月5日，用户可在滴滴App首页参与“一个滴滴，畅行五一”活动，邀好友助力，即可领取最高165元券包。滴滴推出“车费卫士”，覆盖行程绕路、未坐车收费、多收附加费、私下加价议价等八大场景。当乘客遇到车费异常问题时，“车费卫士”会智能拦截部分费用异常订单，主动减免异常费用。

租车方面，滴滴租车预测，假期租车热门城市订单涨幅近4倍，北京、成都、乌鲁木齐、上海、广州等城市成为五一假期租车预订的热门目的地。从租车用户特点来看，00后成为租车市场的主力军。他们热爱自驾游，注重旅游体验和舒适度，对车型的选择也更加个性化。

骑行方面，五一假期间，西双版纳、呼和浩特、普洱等城市共享电单车骑行量将大幅增长。一线城市中，成都、广州、上海将在假期首日迎来共享单车骑行高峰。

根据滴滴火车票“五一”预售期数据显示，南昌、福州、重庆、厦门、广州等城市成为目前五一假期增速最快的热门目的地，全国最热情客源地Top3为福州、厦门、泉州。清明假期火车周边游的特点也将在“五一”延续，成都-南充、广州-韶关、泉州-福州、北京-太原、沧州-北京成为目前“五一”Top5热门路线。

(责编：曹淼、李源)

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