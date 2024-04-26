重庆发布16条政策措施支持西部陆海新通道高质量发展
2024年04月26日14:00 | 来源：新华网
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新华社重庆4月26日电（记者李晓婷、赵佳乐）重庆市人民政府近日印发《重庆市支持西部陆海新通道高质量发展若干政策措施》通知，将通过实施16条政策措施，支持西部陆海新通道高质量发展。
西部陆海新通道以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地。
16条政策措施围绕支持出海出境大通道发展、培育壮大通道经济、加强物流基础设施体系建设、优化口岸物流营商环境四个方面。重庆将进一步提升西部陆海新通道物流和运营组织质效，开行重庆至北部湾港、湛江港、洋浦港等港口的铁海联运班列；协同各方加密钦州港至新加坡港海运航线，实现“天天班”。
据悉，重庆还将推动重庆枢纽港产业园建设，服务“渝车出海”、支撑“产业跟随”、带动“原料进口”；加强物流网络建设，以港口型、陆港型、空港型、生产服务型、商贸服务型“五型”国家物流枢纽为支撑，支持补链强链项目建设，推动进港、进园铁路及快速公路建设，畅通物流“最后一公里”。同时，加大物流经营主体培育，降低口岸物流费用，提升金融服务支撑作用，提升税收服务通道建设能力。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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