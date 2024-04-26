原标题：联合新能源“1155”前端换电体系及10款全系车型全球首发

4月25日，青岛联合新能源汽车有限公司在2024（第十八届）北京国际汽车展览会上举行“前端换电，无限续航”品牌发布会，发布了其自主研发第四代前端换电整体方案，并携10款前端换电全系车型、AI智能可移动smart换电站亮相展会。

联合新能源2024北京国际车展品牌发布会

当前，尽管新能源汽车产业在全球范围内迅猛发展，但补能效率问题仍是行业面临的主要挑战。传统充电模式、底盘换电模式因其各自的技术缺陷，无法满足日益增长的市场需求，而联合新能源“1155”前端换电体系，以其快速、高效、经济的特点，为解决这一世界性难题提供了有效方案。

据介绍，联合新能源“1155”前端换电体系通过1块标准电池的不同数量串并联组合，1个通用换电站，为5类商用车、5类乘用车提供移动换电服务，不仅实现了电池标准化并共享，更为用户带来3分钟自动换电、换电站500米密集布设的高效、便捷补能体验，彻底解除里程焦虑，实现“无限续航”。

发布会上，联合新能源公司高层与客户代表共同按下大屏幕手印，正式宣告“联合新能源10款前端换电全系车型全球首发”。

联合新能源公司高层与客户代表启动发布仪式

本次发布车型包括5款商用车：轻卡、微卡、大/中/小VAN；5款乘用车：A00级、A级、SUV、MPV、中巴，覆盖除重卡之外的所有车型。

除了补能便捷高效之外，安全性能也极为优秀，采用稳定性更强的磷酸铁锂电池，配备电池仓保护、主从式BMS系统，换电站内实时监测，确保电池健康、安全，永不自燃。同时，“车电分离”使购车成本“电比油低”，用车成本直接减半，为物流城配行业绿色转型以及人们日常低碳出行提供前所未有的“多快好省”用车方案。

浙江星鼎新能源有限公司、保定森鸿新能源科技有限公司、张家口隆得机械设备租赁有限公司、邯郸市荣科科技有限公司、河北冀庚新能源科技有限公司邢台分公司分别与联合新能源签订战略合作协议，共同推进前端换电车型在各省市的普及和换电运营服务，助力行业发展。

浙江星鼎新能源有限公司等5家企业与联合新能源达成战略合作

在随后的换电实景演示环节，联合新能源AI智能可移动smart换电站同时为10款车型移动换电的场景，吸引了观众与媒体的广泛关注。

在现场看到，APP一键点击“开始换电”后，停车器首先固定车辆前轮，保证车辆稳定；随后，车辆前端电池仓盖打开，换电柜视觉定位系统实时校验、匹配车辆高度，亏电电池自车辆内部电池仓中送出，由换电柜内的AI小车接收，旋即送入充电仓位；随后AI小车自仓位取出满电电池，精准送入车辆电池仓。一辆车换电完成，换电柜自地轨滑动至其他车辆前，继续换电操作。换电全程自动进行，无需人工干预，每辆车仅需3分钟。

联合新能源相关负责人表示，AI智能可移动smart换电站具备“小、省、高、智、快、灵、全、利、便、充”十大优势，一个站仅占1/3个停车位，成本仅为传统底盘换电的1/20；建设周期短，适用场景广泛，1小时即可完成布设，高效满足用户换电需求；运营效率高，盈利快，可在短期内回收投资，对于换电站运营者来说具有极强的经济效益。

目前，公司已经启动100家城市独家合作商招募，并已在山东、河北、江苏、湖南、广州、海南等区域实现合作商开发，计划每个城市建站100个以上，初步形成城市换电运营网络，支撑30万台新能源车换电运营；同时，在能源领域与国家电网、中石油、中石化，物流领域与中国邮政、中通、韵达，租赁平台与地上铁、货拉拉等达成战略合作意向。

未来，随着技术的不断成熟和市场的逐步认可，前端换电模式有望成为新能源汽车补能的主流方式，在全球汽车行业绿色转型进程中发挥关键作用。

(责编：曹淼、李源)

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