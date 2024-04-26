原标题：聚力低碳发展，打造科技向善，科技创新+零碳发展助力能源绿色化

近日，朗新集团发布了《环境、社会及管治（ESG）报告》，这是朗新自2021年以来，连续三年发布ESG报告。该报告全方位展示公司在科技创新、社会责任担当、公司治理、员工发展等多维度的表现。

报告显示，2023年，朗新在助力能源数字化转型、提供便利能源服务、探索低碳路径等方面成果显著。伴随着能源数字化、能源互联网双轮战略的不断深入，朗新将可持续发展理念融入公司的经营管理各个环节，在乡村振兴、弱势群体帮扶、公益等领域发挥能源科技企业的社会价值，并持续引领行业的创新和高水平发展，开拓能源新质生产力的全新局面。

以创新驱动绿色家园建设

作为能源科技企业，2023年，朗新进一步优化能源服务结构，在创新能源服务方面扮演关键角色。近年来，朗新一直致力于为传统发电集团、新能源发电集团提供能源数字化产品、解决方案和 SaaS 服务，助力能源产业的数字化转型。报告显示，至2023年，朗新服务的电力客户已覆盖全国 25 个省区市，服务超过 4.6 亿电力终端用户，并将服务渗透至尼泊尔等国家，帮助尼泊尔 600 万电力用户“用好电”。

朗新还将AI等新技术应用至能源领域，2023 年，朗新在新电途充电解决方案中引入自主研发的充电专用大模型，实现充电桩推荐、场站选址、风险评估三大功能，为车主提供数智化服务。

在低碳路径创新探索方面，朗新在无锡、武汉、深圳、新疆甘泉堡等地陆续落地了零碳园区、交能融合、虚拟电厂、城市能碳大脑等项目让清洁能源为生产所用。

目前，朗新正基于大数据选址模型和平台化运作模式等助力武汉等地构建光储停充一张网，通过解决不确定情况下的能源策略生成和随机性下的充电行为引导，发挥光储充最大效益，促进车网互动下的绿电消纳。

“甘泉云”能碳数字化运营管理服务平台是朗新集团为新疆甘泉堡经济技术开发区打造的数字化能源管理平台。该平台涵盖了低碳服务、能碳综合管理、能量运营服务、综合能源服务、绿色发展服务五大服务体系。平台通过智能 AI 工具记录园区中水、电、热、气等能源数据，对园区碳排放量、趋势变化、碳排放结构数据进行分析，最终生成园区用能建议及降碳策略。

2023 年，新疆甘泉堡经济技术开发区与朗新集团共同打造的“甘泉云——基于双碳背景下的能碳数字化解决方案”获得第五届中国工业互联网大赛（新疆赛站）全国新锐组优秀奖。

构建合规安全的运营体系

朗新集团注重合规安全能力，响应国家对企业规范治理的有关要求，2023 年集团正式加入阳光诚信联盟，打造阳光、透明的商业环境。

报告表示，2023年，朗新持续推进安全体系建设，设置了安全质量管理部，在基础能力，产品安全体系，服务安全体系、数据安全和综合，管理能力等方面，进行有针对性地建设和改进，并持续循环提升安全能力。

以创新引领打造开放共赢生态链

创新是企业发展的驱动力，朗新坚持用技术和业务创新为企业赋能，通过加大技术研发、提升知识产权保障和供应链管理全面提升服务品质。至2023年，公司已有研发人员 3,298 名，占公司总员工的 56.74%，其中有20年以上行业经验的带头人超过100名，10以上经验的高级专家超过600名。

为促进产品质量水平的进一步提高，深入开展质量专项治理。通过质量保证工作深度介入项目，推动项目规范化开展 , 整体项目的规范度提升至 98.5%；通过在质量控制点上开展专项质量治理，产品平均通过率提高至 83%。

以人为本，打造绿色人才新高地

朗新将员工视作公司长足发展的重要动力，关注员工身心健康，推动实现公司与员工的共同发展。报告显示，朗新为员工提供了针对性的人才培养体系。如推出的“新星计划”帮助应届新人加速融入企业和团队并激发潜能。面向高级管理干部打造的“未来团队”，2023 年度线下培训与活动，覆盖学员近千人次。

投身社会公益，践行企业担当

朗新在践行绿色公益上践行企业责任，自主打造的低碳园区以软硬件融合的深度创新，树立绿色园区典范。报告还显示，2023年，朗新积极参与社会公益事业，通过朗新公益基金会、雏菊花公益基金会等组织，在关爱特殊困难人群，乡村振兴，公益教育等方面开展了多样化的活动，并入围了2023 中国企业慈善公益 500 强。

这份ESG报告是朗新履行社会责任的一次阶段性梳理和披露，也是在能源革命和数字革命浪潮下，对能源科技企业惠及社会的深层思考与探索，未来，朗新还将继续提升ESG治理水平，不断推动公司与社会的可持续发展进程。

(责编：董童、李源)

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