原标题：首届中拉航天合作论坛深空探测与空间科学分论坛在武汉举行

4月25日上午，首届中拉航天合作论坛深空探测与空间科学分论坛暨第二届深空探测（天都）国际会议分会议在武汉召开，以期增进深空探测与空间科学领域国际间交流，进一步深化后续合作。本次论坛由中国国家航天局、湖北省人民政府主办，探月与航天工程中心、深空探测实验室承办。包括6位院士的来自国内20多个科研院所、高校、高新企业60多位专家，来自30多个国家和国际组织的130多位专家参加论坛。

深空探测重大专项科技委副主任、行星探测工程天问三号任务总设计师刘继忠，作“中国的深空探测”主题报告；中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气全国重点实验室研究员刘洋，作“中国空间科学及国际月球科研站科学目标”主题报告。

智利北方天主教大学国际关系部部长卡罗尔·阿列杭德罗女士、哥伦比亚国家天文台台长马里奥·阿尔曼多·伊古埃拉·加隆先生、阿拉伯天文和空间科学联盟秘书长阿瓦尼·莫·萨利赫·卡萨瓦内先生、巴西国家空间研究院主任克莱齐奥·纳尔丁先生分别作“探索深空：智利的贡献”、“哥伦比亚深空探测历程及贡献”、“凝聚共识，同心协力：寻求中国-阿拉伯国家外层空间治理合作”、“巴西空间科学活动与工程任务”主题报告。

论坛在热烈而友好的氛围中进行，致力于在深空探测和空间科学领域促成多种形式务实合作，共同为和平探索与利用外层空间作出新的贡献，服务人类文明进步和全球福祉。

2021年12月，中国-拉美和加勒比国家共同体论坛第三届部长会议召开，会议通过《中国-拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022-2024）》，其中明确“双方将积极推动设立中拉航天合作论坛”。国家航天局决定自2024年起，每2-3年轮流在中国、拉美和加勒比国家举办中拉航天合作论坛。（记者 赵磊）

(责编：曹淼、李源)

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