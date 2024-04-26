人民网北京4月26日电 （记者车柯蒙）推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署。今年2月23日，中央财经委员会第四次会议就推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新作出部署。3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确要求“推广资源回收企业向自然人报废产品出售者‘反向开票’做法”。

4月25日，国家税务总局印发《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》（以下简称《公告》），明确资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”的具体措施和操作办法，为资源回收利用行业全产业链加快发展营造良好的税收环境，助力提升国民经济循环质量和水平。

记者梳理发现，《公告》明确了实行“反向开票”的开受票方范围。开票方为资源回收企业，既包括单位，也包括个体工商户，实行“反向开票”必须具备从事相关回收行业的资质，同时还需要实际从事资源回收业务。受票方为自然人报废产品出售者，既包括销售自己使用过的报废产品的自然人，也包括销售收购的报废产品的自然人。若自然人销售报废产品连续12个月“反向开票”累计销售额超过500万元的，资源回收企业应引导持续从事报废产品出售业务的自然人依法办理经营主体登记，按照规定自行开具发票。

据了解，目前，从事社会化资源回收的前端自然人往往采用“不带票销售”方式将报废产品销售给资源回收企业，资源回收企业缺少“第一张票”，既无法抵扣增值税进项税额，也难以获取企业所得税税前列支成本费用的凭据。实施“反向开票”后，资源回收企业可以按规定开具增值税专用发票或普通发票。若开具专用发票，在“征扣税一致”原则下，实行增值税一般计税方法的资源回收企业，可以抵扣专用发票注明的增值税税额，增值税抵扣链条进一步畅通，其购进支出还可据此在企业所得税税前扣除，进一步降低企业成本；若开具普通发票，也可作为资源回收企业所得税税前扣除凭证，从而解决成本税前列支堵点问题，使资源回收行业的税费政策运行更加顺畅。

为更好落实“反向开票”措施，《公告》在现有政策框架下，通过允许自然人报废产品出售者适用小规模纳税人减免增值税政策、给目前适用增值税简易计税方法的资源回收企业一次增值税计税方法的选择权、做好与资源综合利用增值税即征即退政策的衔接，明确对从事资源回收业务的经营主体给予支持。

与此同时，《公告》考虑了资源回收企业实行“反向开票”的便利性。对于资源回收企业而言：一是各类票种均可开具，二是商品编码单独设置，三是开票额度因需调整。对于自然人报废产品出售者而言，此前按照规定，销售报废产品需要按次到税务机关代开发票并缴纳相应税费，实行“反向开票”后，《公告》明确资源回收企业应当按规定为自然人报废产品出售者代办增值税及附加税费、个人所得税的申报事项，有效减轻了自然人的办税负担。

实行“反向开票”，通过税收政策的规范适用、执法标准的全国统一，更加有效地推进全国统一大市场建设。一方面，实施“反向开票”后，由资源回收企业代其办理增值税及附加税费、个人所得税缴纳，在减轻自然人办税负担的同时，也降低了从事回收业务自然人的税收和经营风险；从长期来看，前端收废环节的“阳光化”经营，还将进一步助推销废、用废等后端环节“去风险”，从而促进整个资源回收利用行业全产业链规范健康发展。另一方面，规范资源回收企业行为降低虚开发票风险。

为尽快释放政策效应、回应社会预期、满足资源回收企业开票需要，《公告》明确自4月29日起有“反向开票”意愿的回收企业，即可向税务机关提交相关资料，履行完规定的简单程序后，就可第一时间便捷实现“反向开票”。

国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥税务职能作用，加力落实落细实施“反向开票”各项工作任务，为推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能、优环境。

(责编：方经纶、高雷)

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