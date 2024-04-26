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财政部安排农业救灾资金14.16亿元 支持各地病虫害防控

2024年04月26日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部安排农业救灾资金14.16亿元，支持各地病虫害防控，夯实全年粮食丰收基础。

财政部表示，2023年冬春以来，我国粮食主产区降水偏多，田间湿度大，随着近期气温回升，病虫害扩繁速度明显加快。面对较严峻的农作物病虫害发展态势，抓住当前防控关键期、抓好田间管理、加快统防统治、织密病虫害“防控网”，对稳定全年粮食生产至关重要。

为贯彻落实党中央、国务院有关工作部署，牢牢掌握抗灾夺丰收主动权，切实减轻小麦、水稻、玉米等病虫害影响，财政部会同农业农村部于近日下达中央财政农业生产防灾救灾资金14.16亿元，支持黑龙江、江苏、安徽、山东、河南等全国30省（自治区、直辖市）及北大荒农垦集团加快做好农业特别是粮食作物的病虫害防控工作。重点对地方购置农药、药械等物资以及统防统治作业服务等给予适当补助，及时引导各地进一步加强监测预警，采取有效措施，开展小麦、水稻、玉米病虫害以及农区蝗虫、红火蚁等防控工作，减轻农作物重大病虫害对农业生产造成的危害，为赢得全年粮食丰产的主动权提供有力支撑。

(责编：王震、高雷)
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