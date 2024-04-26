黄盛

正式开行的成都至深圳快速集装箱班列。 受访者供图

记者从中国物流集团了解到，4月26日，成都城厢站至深圳平湖南站快速集装箱班列正式开行，成都与深圳城际间的货运集装箱班列实现了每周四列双向对开。

本次班列满载着四川本地生产的白酒、食品、服装、小家电等产品奔向粤港澳大湾区，全程运输时效40小时以内，单箱运输成本较以往运输方式降低了40%以上，推动了西部部分资源产品与粤港澳大湾区开放市场深度互动，助推成渝双城经济圈与粤港澳大湾区协同发展。

另据介绍，2023年底，中国物流集团旗下中国铁物组织开行了深圳平湖南至成都城厢的快速班列，并逐步形成每日开行。为进一步降低社会物流成本，此次又依托中国铁物全国物流服务网络布局，加强货源和箱源组织，实现快速集结、往返周转，组织开行新班列。

(责编：方经纶、高雷)

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