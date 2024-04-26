3月中国外汇市场总计成交24.64万亿元人民币
2024年04月26日17:32 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，2024年3月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.64万亿元人民币（等值3.47万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交3.53万亿元人民币（等值0.50万亿美元），银行间市场成交21.11万亿元人民币（等值2.97万亿美元）；即期市场累计成交7.61万亿元人民币（等值1.07万亿美元），衍生品市场累计成交17.03万亿元人民币（等值2.40万亿美元）。
2024年1-3月，中国外汇市场累计成交66.17万亿元人民币（等值9.32万亿美元）。
(责编：罗知之、高雷)
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