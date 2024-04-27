原标题：波司登与极地研究中心举行中国南北极考察合作签约授牌仪式 强强联合共筑极地科研新篇章

4月25日，在中国极地考察40周年之际，波司登与极地研究中心举行中国南北极考察合作签约授牌仪式，双方将通过深化战略合作伙伴关系，汇聚双方的优势资源，强强联合，共同打破实验室研究与实地验证之间壁垒，共同推动极地科研技术的创新与落地。

在签约仪式上，波司登品牌创始人、集团董事局主席兼总裁高德康表示，“在中国极地考察40周年之际，我们能够和中国极地研究中心深化战略合作，非常荣幸波司登能够有机会为中国极地考察事业贡献一份力量。”波司登历经了48年的专业积淀,以匠心铸就专业专家品质，以创新成就品牌价值，成为众多中国家庭的温暖记忆，推动了羽绒服成为中国服装行业最具国际竞争力的品类。

此次战略合作是在长期合作的基础上深化而来。自1998年，波司登助力中国北极考察队出征格陵兰豪威德岛； 1999年随“雪龙号”南极考察队远征南极，这些年来，波司登持续为南北极考察提供专业防护装备，其产品在极端气候条件下的性能得到了考察队员的认可。波司登与中国极地研究中心成立的“极地功能性羽绒服项目组”，以及与中国南北极考察队的紧密合作，推动了考察防寒装备的多次升级。这些成就不仅体现了波司登对品质的追求，也展示了企业对于国家科研项目的支持和贡献。

在签约仪式上，波司登集团副总裁兼供应链管理中心总经理何茂生向与会嘉宾介绍了波司登集团科研中心的情况。集团科研技术中心功能完善，打造了极地环境模拟验证实验室、服用性能研究室、面料研究区、辅助研究区、羽绒研究区、色彩研究区六大区域，展示了波司登全球领先的科研技术创新体系，包括新材料、新品类、新科技与新技术的落地应用。其中，极地气候室拥有极端环境模拟验证能力，能够在极地气候室内模拟-70℃低温、9级大风、4级暴雨和3级大雪等极端气候条件，对极地极寒服装保暖性、特殊材料冷环境测试、人体运动状态服装保暖性透气性测试等进行全面验证。

在双方此次战略合作之后，一方面，双方将合作共建极地考察极端环境综合实验室，开展极地考察专业防寒服装的关键技术研发和科技成果转化。同时，双方将在极地生态环境保护和保护生物多样性方面深化合作，为人类与地球和谐共处与可持续发展贡献力量。此外，双方将联合研发的联名系列产品，让更多消费者感受到“认识极地、保护极地、利用极地”的重要意义。

波司登，这个始于1976年的品牌，历经48年的专业积淀，已从一家专注于羽绒服的企业，成长为引领全球羽绒服行业的佼佼者。其羽绒服产品以其卓越的品质和出色的保暖性能，赢得了全球超过2亿消费者的青睐，品牌价值高达885亿元。

此次波司登科研技术中心与极地研究中心的合作，显示出了中国民族企业的格局与担当，不仅将推动极地科研技术的发展，也将为波司登的产品研发提供强有力的科技支撑。今后，波司登将持续秉承“中国波司登，温暖全世界”的使命与初心，力求不断探索与创新，为全球消费者提供更多高品质、高科技的时尚功能服饰，为广大消费者带来更多的温暖和保障。

(责编：曹淼、李源)

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