中新网4月27日电 近期，美西方频频炒作中国“产能过剩”问题，凸显美式霸权傲慢与“焦虑过剩”。实际上，许多中国产品出海后，受到全球多国消费者的欢迎与好评，频频“爆单”。欧美政客应该丢弃有色眼镜，用客观的眼光看待事实。他们应当看到的，是各国对中国产品的赞赏和青睐，而不是所谓“产能过剩”。

中国车企，“加大油门”

新加坡《联合早报》关注到，这些年，中国车企纷纷加速海外布局，强调自主创新，“并不去理会美西方对所谓行业‘产能过剩’的担忧。”

中国科技企业小米首款新能源汽车SU7发布后，路透社、美国《华尔街日报》等多家外媒表示高度关注，认为这是一款“具有竞争力的汽车”。

韩国媒体《每日经济》发表文章称，小米宣布进军电动汽车领域，推出的SU7销量比预期高出3至5倍。

报道称，除了小米汽车，全球最大的电动汽车制造商之一、中国知名国产车品牌比亚迪也备受关注，其在中国的多处展台，被访客围得水泄不通。

美国《华尔街日报》指出，中国电动汽车产业正在“加大油门”前进，一些新进入者已经拥有了很高的知名度，并在质量和价格方面享有盛誉。该媒体认为，这可能会重塑中国的高端电动汽车市场，最终或将重塑全球市场。

新加坡《联合早报》报道称，中国新能源汽车产销连续九年位居全球第一。该媒体援引中国汽车工业协会的数据称，2024年第一季度，中国新能源汽车产销量分别为211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。

分析称，随着中国汽车工业进入全球化新时代，中国本土品牌的实力不断增强，中国汽车走向世界舞台，也成为一种新趋势。

中国制造，订单火爆

随着2024年巴黎奥运会的临近，素有“世界超市”之称的浙江省义乌市，越来越热闹。

在义乌国际商贸城，法国国旗配色的助威棒、款式丰富的奖杯奖牌……不少新产品都极具法国特色，订单火爆。

义乌海关数据显示，2024年1月至2月，义乌对法国的出口额达到5.4亿元人民币，较2023年同期增长42%，其中体育用品出口额同比增长70.5%，增幅惊人。

美国《美洲季刊》指出，从智能手机、电脑，到汽车、共享单车和无人机等，中国消费品正在拉丁美洲市场站稳脚跟，联想电脑、格力电器等，都是拉美人十分喜欢的中国品牌。

在巴西，中国企业加工生产的绿色智能家居数码产品，也赢得了当地消费者的青睐。巴西电子电器协会(Eletros)首席执行官纳西门托表示，中国制造的产品通过技术创新实现了绿色环保，在巴西市场上具有更强的竞争力。

谁底气不足，“焦虑过剩”？

中国国货出海后好评不断，“新三样”(电动载人汽车、锂电池、太阳能电池)更是一步步走向广阔世界舞台。然而，美方却不断指责中国“产能过剩”，攻击中国新能源产品“扭曲全球市场”。这实际上也暴露了美国自身的底气不足。

彭博社近日援引全球风能理事会报告指出，在美国，风电场几乎每个复杂部件的本地供应链都遇到瓶颈；在欧洲，同样的短缺现象将在今明两年开始蔓延。

彭博社进一步指出，欧美国家风能发展滞后的根源是“对未来供应链能力的投资长期不足”，而这种不确定性是由政策的犹豫不决以及相关审批工作的延误等因素造成的，其结果就是，“只有在中国，才有足够的供应链来保持风能的增长”。

还有分析指出，当前，新能源相关产能远远不能满足市场需求，特别是广大发展中国家对新能源产品的潜在需求巨大。

以新能源汽车为例，根据国际能源署测算，要实现碳中和目标，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，光伏新增装机需求将达820吉瓦，分别约是2022年的4.5倍和4倍。

针对近期一些西方国家频频指责中国“产能过剩”，中国外交部发言人汪文斌表示，所谓中国“产能过剩”论只是为保护主义提供借口，限制中国电动汽车等新能源产品的出口，只会造成多输的局面。

“中国坚持对外开放的基本国策，愿与各方一道坚持公平竞争，实现互利共赢。希望有关国家秉持开放心态，切实遵守市场经济原则和国际经贸规则，为中国企业提供公平、透明、开放、非歧视的营商环境。”汪文斌说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经