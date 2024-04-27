中新社北京4月26日电 (记者 陈杭 吕少威)脑机接口创新发展与应用论坛26日在京举办。作为2024中关村论坛年会的平行论坛之一，该论坛聚焦脑机接口最新进展，分享在医疗等领域的场景应用，探索脑机接口的无限可能，共探产业创新生态建设。

首都医科大学宣武医院院长赵国光在论坛上表示，从技术原理来看，脑机接口是基于脑电信号的采集、输出、转化与解码，形成的大脑与机器之间的对话，包括感知、分析、行动与反馈四个要素，即采集大脑信号，捕捉神经活动；脑信号处理与解码，转化为具体指令；连接和操控外设，实现功能或神经调控；神经反馈，学习、适应和调整。

根据采集信号位置的不同，脑机接口可分为非侵入式和侵入式。天津大学副校长明东在论坛上表示，两种方式在技术路线、发展逻辑、应用场景等方面有所不同，但终级发展目标均为更全面的脑区覆盖、更安全的采集方法、更准确的时空定位、更高级的思维解码。

随着科技进步，脑机接口逐渐从科幻概念走向现实生活。“世界发达国家均在发力脑机接口领域，中国在这一领域的科研投入和产出走在国际前列。”中国工程院院士顾晓松在接受采访时表示，得益于人工智能等技术的推动，脑机接口领域近年来发展较快，应用场景也十分广泛，涵盖医疗、康复、游戏、娱乐、教育、军事等。

脑机接口的应用场景首先是医疗领域。赵国光表示，脑机接口可用于多种疾病的诊疗。包括脊髓损伤、癫痫、帕金森病、抑郁症及其他心理健康障碍等在内，几乎所有因脑网络异常造成的神经精神疾病均有望通过脑机接口治疗。

他举例称，2023年10月，宣武医院与清华大学医学院合作，共同完成无线微创植入式脑机接口临床试验的首例植入，帮助一名四肢瘫痪患者利用脑电活动驱动气动手套实现了自主“脑控”喝水。

在蓬勃发展的同时，脑机接口也面临技术、安全、伦理等挑战，距离大规模使用还有一定距离。赵国光表示，如何可靠、稳定、持久地从脑组织中记录与功能有关的电信号，如何深化对大脑网络机制的认识，当脑机接口植入越来越多，患者管理如何实现等，都是脑机接口在诊疗领域面临的问题。

清华大学长聘教授高小榕在接受采访时表示，脑机接口是未来一项不可或缺的科技，目前正进入技术爆发期，但也存在一定的伦理安全问题，必须在利益与风险之间找到平衡点，不能伤害大脑。同时，要对这项技术进行严格监管，并做好脑数据隐私保护。

“尽管在应用领域还存在短板，但脑机接口技术未来有望深刻改变人类生活。”明东坦言，脑机接口领域越是火热，相关从业者越要保持冷静、理性与客观的态度，防止其发展泡沫化、炒作化、夸大化等，从而共同推动这一技术健康有序发展。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经