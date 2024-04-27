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经济观察：业界人士探讨未来智能工厂什么样

2024年04月27日09:07 | 来源：中国新闻网
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　　中新社北京4月26日电 (记者 刘育英)中国的智能制造已经进入重点行业骨干企业普及发展新阶段。在26日举行的中关村论坛智能制造创新发展论坛上，业界人士对智能工厂的现状和未来进行了分析和预测。

　　中国工信部数据显示，中国已培育了421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂，人工智能、数字孪生等技术在90%以上的示范工厂得到应用。

　　中国航空制造技术研究院是航空工业集团的二级单位。该研究院副院长肖世宏在论坛上介绍，2016年航空工业集团发布并持续更新航空智能制造总体架构，作为集团公司所属各单位开展智能制造的准则与依据，目前已建成一批示范标杆性工厂、车间及生产线。

　　目前全球四块显示屏中有一块来自京东方。京东方集团副总裁刘文瑞介绍，京东方在生产制造的各个环节导入自动化设备，建设数字化和智能化系统。例如在动态生产计划与自动派工环节，通过自动排程-过程管控-智能诊断等系列过程，降低无效库存，缩短生产周期，实现精准交付。

　　金风科技股份有限公司副总裁陈秋华表示，风电机组快速大型化带来的技术和质量风险，需要更智能化的手段来预防规避。公司智能制造工程建设了可再生能源、AI识别、生产APP、车间物联网、AGV(自动导向车)配送等九大数字化平台，应用于制造全过程，装配效率提升42%，单个工厂每年二氧化碳排放量减少约5200吨。

　　智能制造如何改变制造业？中国信息通信研究院院长余晓晖表示，八大变革模式引领下一代智能工厂建设探索，分别是：基于数字孪生的智能研发模式、规模化高效自主制造模式、自适应可重构柔性制造模式、净零排放可持续制造模式、超常规极限制造模式、自组织自修复供应链模式、分布式智能生产网络模式、基于成果的制造服务模式。

　　展望未来的智能工厂，国家智能制造专家委员会主任、中国工程院院士李培根认为，目前强调AI赋能新型工业化和智能工厂，涉及很多方面，但离不开智能机器人、数字孪生、大模型等。“这些并不是马上就去做，即使有条件的企业，也是逐步实施的。”

　　余晓晖表示，下一代智能工厂是新一代信息技术和先进制造技术深度融合，推动研发范式、生产方式、商业模式、产业组织等系统变革和模式创新，是具有自适应柔性、智能化协同、超精细管控、自驱动优化、人本化服务特点的新型工厂或组织形态。

　　人工智能是企业未来布局智能制造的重点之一。刘文瑞表示，公司将加速人工智能应用与探索，部署工业领域AI大模型，提供分析洞察，提效降本。

　　在航空制造业，肖世宏表示，未来的智能制造是面向航空产品全生命周期、全产业链、全科研生产要素，以建设和提升数字空间环境为基础，构建数字模型，重构流程、方法、工具和环境，有效支撑航空装备产品持续创新、快速迭代、数字产品和物理产品并重的数字化智能化能力体系。(完)

(责编：王震、陈键)
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