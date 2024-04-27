浦帆

步行在上海西岸传媒港，咖啡厅内、公共座椅上，随处可见抱着笔记本电脑办公的人。偶尔也会听到一些人互相交流，算法、模型、优化……这些都是高频词。

中国首个、上海唯一的大模型创新生态社区“模速空间”就位于西岸传媒港。“模速空间”成立至今半年多时间，已有超过60家大模型企业以及200余家产业链上下游基础层、应用层公司的资源汇聚于此。

图为全国首个、上海唯一的大模型创新生态社区“模速空间”。 浦帆 摄

走进“模速空间”大楼，一面墙体屏幕夺人眼球，上面正实时显示着商汤、华为、腾讯等算力供应商的算力池资源分配和运行情况。

“模速空间”运营方、上海大模型生态发展有限公司总经理陈海慈介绍，算力是大模型公司最大的瓶颈。为此，“模速空间”为入驻企业搭建起算力调度平台，对接9家供应商，提供超过5万张GPU(图形处理器)。而这，只是“模速空间”算力、数据、测评、金融及综合服务等五大功能平台的一个具体案例。

在“模速空间”，有做基础大模型的产业链头部链主企业，有做大模型应用场景落地的初创企业，有研究大模型前沿技术的机构。“上下楼就是上下游，我们打造优质产业发展生态，就是要让上下游企业能在这里产生更多化学反应。”陈海慈说。

人工智能是上海着力发展的三大先导产业之一。据介绍，“模速空间”作为上海市与徐汇区共建的大模型创新生态社区，以“十百千万”(十万平方米空间、百家创新企业、千款行业应用、万亿产业规模)为目标，旨在形成人工智能大模型产业生态集聚效应，助力上海打造更具竞争力的世界级人工智能产业集群。

目前，“模速空间”创新生态社区一二期已有近两万平方米的载体率先投入使用，未来还将联动西岸数字谷、西岸数智中心、北杨人工智能小镇等，加速建设10万平方米大模型创新生态社区。

此外，在“模速空间”一楼展示厅内，作者还注意到一张活动排片表，几乎每天都会有行业活动在此举行，涵盖发布会、专题讲座、行业研讨等，牵头单位不乏亚马逊、阿里云、英特尔等行业龙头。数据显示，空间投用以来，共举办近90场活动，覆盖企业300余家，参与嘉宾累计4万余人次，营造起浓厚的产业氛围。

这样的产业氛围不止局限于“模速空间”内部，以“模速空间”大楼为起点，5分钟步行范围内还坐落着上海人工智能实验室、网易西岸研发中心、腾讯滨江大厦等多位重要“邻居”。

“所以我们这的员工都愿意在室外办公，因为大模型这种新兴行业在别的地方可能没什么人懂，但在这里碰到谁都能聊两句。”陈海慈认为，这就是生态浓度的体现。

产业生态浓度也加快了创新发展速度。截至2024年2月，“模速空间”所在的徐汇区已有15家企业机构通过大模型上线备案，占上海市总数的62.5%，发布大模型相关产品百余个，大模型集聚度、显示度、影响力均走在全国前列。

在陈海慈看来，面向未来，“模速空间”要将资源和支持更多向年轻的大模型创业团队倾斜，继续精细做好差异化的算力和数据供给，深度打造大模型产业生态，培育适合创新和企业成长的土壤，甚至进一步辐射到全国。“让中国做人工智能的企业都在我们这个地方得到加速和支持。”

(责编：王震、陈键)

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