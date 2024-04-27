新华社重庆4月26日电(记者朱基钗 黄玥)“蜀道三千，峡路一线。”山城重庆，山地丘陵占市域面积90%以上，群山环绕、蜀道崎岖、峡江湍急，却始终拥有登高临远、通江达海的胸怀气魄。

主城以西，夹在中梁山和缙云山两条山脉之间的一片平缓槽谷地带，重庆国际物流枢纽园区坐落于此。

4月22日下午，正在重庆考察的习近平总书记第一站就来到这里。

10年前，2014年3月29日，德国杜伊斯堡港。习近平总书记见证一列满载货物的中国列车缓缓驶入。该列车正是从这个园区始发的。

雨后初霁，园区内一派繁忙。龙门吊起降不停、运转货车往来穿梭、各色集装箱层层叠放、火车汽笛声不时响起……

总书记乘车驶入园区内的重庆铁路集装箱中心站，下车走过铁轨，走到集装箱堆场深处。

现场有两列火车，正在进行作业。

中心站常务副总经理王海翔告诉总书记：“左边这列，是发往广西钦州的西部陆海新通道班列，装载的是汽摩配件和纯碱等化工品；右边这列，是发往德国杜伊斯堡的中欧班列，装的主要是新能源汽车和笔记本电脑。”

2009年建站伊始，王海翔就扎根于此，兢兢业业，一干就是15年。

“从默默无闻的四等小站到现在颇有名气的铁路一等大站，真正享受到了‘一带一路’带来的红利。”见证站区巨变的王海翔，满是自豪。

正是从这里出发，2011年，我国第一趟中欧班列“渝新欧”鸣笛西行；正是从这里出发，2017年，我国第一列西部陆海新通道班列一路向南。

如今，中欧班列已累计开行超8.7万列，通达欧洲25个国家222个城市；西部陆海新通道已覆盖121个国家和地区503个港口。

站区里，总书记同货车司机、列车司机、装卸工人、场站管理人员等亲切交流。

身穿蓝色制服，头发已经花白，重庆机务段电力机车司机江彤举起手自报家门：“总书记好，我是火车司机江彤，也是中欧班列的首发司机。”

2011年3月19日，这是江彤永远铭记的一天。

那天一早，他接到发车指令，鸣长笛、松刹车，推动前进手柄，列车缓缓启动……“这是我无上的光荣。以前这里发出的列车最远开到广州，真没想到有一天可以直接发往一万多公里外的欧洲。”江彤说。

时光流转，车轮滚滚。

广袤的大陆腹地，“钢铁驼队”穿山越岭、穿过戈壁大漠；无垠的碧蓝深海，巨轮劈波、昼夜星驰。古老的丝绸之路重焕生机。

面对眼前这些投身伟大事业的平凡劳动者，总书记勉励：

“大家在物流一线，也是在对外开放一线，通过你们的辛勤劳动，很多商品跨越山海、走向世界，你们的工作很有意义。推动西部大开放、促进西部大开发，物流很重要，大家要继续努力，不断创造新的业绩，作出新的贡献。”

山城重庆，何以“跨越山海”？

在西部陆海新通道重庆无水港运营调度中心，总书记在一张巨大的数字地图前驻足。

屏幕上，以重庆为坐标点，不同颜色的箭头四向辐射，象征着一条条国际物流大通道向外延伸——

向西，中欧班列直达欧洲；向南，西部陆海新通道连接东南亚；向东，随着长江黄金水道奔涌入海；向北，“渝满俄”班列纵贯南北……

正如“无水港”这一形象的字眼，不靠海、不沿边的重庆将港口“搬到”山区，从内陆腹心挺进开放前沿。

由此，天堑变通途。

新时代的重庆，担负起“努力在西部地区带头开放、带动开放”的重大使命，“奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽”。

一个支点，撬动的是更大的版图。山城“跨越山海”，正是西部地区开放发展的生动缩影。

这次来重庆，习近平总书记专门主持召开新时代推动西部大开发座谈会，这是党的二十大以来总书记主持召开的第8场区域协调发展专题会议。

新时代如何推进西部大开发形成新格局？总书记以六个“坚持”，给出了清晰指引。其中之一，正是：“坚持以大开放促进大开发，提高西部地区对内对外开放水平。”

“30多次到西部调研，而且每次都有针对性地提出一些要求”，座谈会上，谈及党的十八大以来的西部考察调研足迹，总书记说。

从全局谋划一域、以一域服务全局。单从开放这一维度，我们就能感受到既从大处着眼又坚持因地制宜的把脉定向——

去年12月在广西考察，鲜明指出“做活广西高质量发展这盘棋，棋眼就在扩大开放上”，叮嘱“解放思想、创新求变，向海图强、开放发展”；

去年7月在四川考察，创造性地提出“新时期、新时代还是有一个大后方的概念的”，寄望“构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地”；

前年7月在新疆考察，思虑深远：“过去是内陆的一个省份，现在有了‘一带一路’就不同了。这里不再是边远地带，而是成为一个核心地带，成为一个枢纽地带。”

把时间的维度再拉长：从在县域层面的创新谋划，到在960多万平方公里大地上的谋局落子，这种洞察之力、战略之思，磨砺于一路走来的从政实践——

在正定，把握紧邻省城区位特征，探索“半城郊型”经济发展新路；在福建，指出“福州的出路在于江海”，部署“海上福州”战略；在浙江，以“地瓜理论”作喻，强调“必须跳出浙江发展浙江”；从浙江到上海，以极富前瞻性的眼光，积极推动长三角区域合作发展……

理念一变天地宽，登高望远自开阔。只有“善于从战略上看问题、想问题”“用战略思维去观察当今时代，洞悉当代中国”，才能赢得发展的主动、赢得历史的主动。

万里长江，以不可阻挡之势从世界屋脊奔腾而下，和嘉陵江激荡相拥，塑造出山城重庆的万千气象。

“江流自古书巴字，山色今朝画巨然。”两江交汇处，朝天门码头，重庆地标性建筑“朝天扬帆”宛若巨轮起航，以奋楫之姿，向着更远的远方。

(责编：王震、陈键)

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