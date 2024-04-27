新华社北京4月26日电（记者谢希瑶）商务部、财政部等7部门近日联合印发的《汽车以旧换新补贴实施细则》26日对外发布，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。

细则明确了补贴范围和标准。自细则印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

细则明确了补贴申领流程。拟申请汽车以旧换新补贴的个人消费者，应于2025年1月10日前，通过登录全国汽车流通信息管理系统网站或“汽车以旧换新”小程序，填报申请材料，相关材料应于细则印发之日至2024年12月31日期间取得。

细则明确了监督管理要求。各地方相关部门要按职责做好汽车以旧换新资金补贴工作，加强监督管理。各地不得要求将报废汽车交售给指定企业，不得另行设定具有地域性、技术产品指向性的补贴目录或企业名单。各地应设立汽车以旧换新电话咨询热线，及时回应公众诉求，接受社会监督。

(责编：王震、陈键)

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