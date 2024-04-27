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加强直播带货环节知识产权保护见成效

2024年04月27日09:11 | 来源：新华社
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据新华社北京4月26日电（记者赵文君）市场监管总局副局长柳军26日在国新办新闻发布会上表示，加强直播带货环节的知识产权保护，依法依规加大打击侵权假冒违法行为惩处力度，压实平台和经营者责任，努力营造风清气正的网络购物环境，切实保护权利人和消费者合法权益。

柳军介绍，在加强网络销售、直播带货的知识产权保护方面，市场监管部门已开展相关专项行动，严厉查处侵权假冒违法行为，取得积极成效。

一方面，持续推进电子商务法、网络交易监督管理办法等法律法规贯彻落实，推动出台消费者权益保护法实施条例，将规范性文件网络直播营销管理办法中的相关内容上升为法定义务，进一步明确平台、直播间运营者和主播的责任。

另一方面，着力规范直播带货等网络经营活动秩序，严厉打击侵权假冒违法行为，督促电商平台经营者、平台内经营者落实“通知、删除、公示”责任。针对直播带货的特性和突出问题，尤其是广大消费者反映强烈的问题，进一步规范信息披露、平台管理、营销行为，明确“谁在带货”“带谁的货”，牢牢守住底线。

(责编：王震、陈键)
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