顾天成、宋晨

风猎猎，放眼望去，沙砾铺成的戈壁滩与天际连成一线。

塔巍峨，人们昂首，注目矗立大漠中央的东方红卫星发射塔架。

“54年前的今天，我国第一颗人造地球卫星东方红一号就是从这个发射场成功发射。”24日下午，中国酒泉卫星发射中心，一位老师正在向前来参加中国航天日活动的少先队员们介绍，眼前的发射场曾创造了中国航天发射史上的五个“第一”。

“老师讲解过火箭发射的原理。”

“东方红发射塔真是雄伟壮观！”

来自酒泉卫星发射中心东风小学的同学们争先恐后地告诉记者，他们很多人的父母都在发射中心工作，“期待看到神舟十八号发射成功！”

图为中国酒泉卫星发射中心东方红卫星发射塔架。新华社记者 顾天成 摄

弱水河流经胡杨林的悠悠岁月，嘉峪关遥望山峦上的千秋积雪。这里蓄积着神舟腾飞的航天力量，也长眠着700多位为了中国航天事业忠诚奉献、英勇献身的英雄先辈。

为了巡道，他们被沙暴掩埋在茫茫沙漠中；为了排除险情，他们把生命的最后一秒留在岗位上；为了攻克技术难关，他们一辈子割舍了至爱亲情……

“每次来到这里都十分激动，这是一个特殊的地方，是我们中国航天的发源地、起始点。”中国载人航天工程副总设计师杨利伟也来到了活动现场。

这位中国首飞航天员告诉同学们，正是因为有了一代代航天人的接续努力，才有我国航天事业的发展，才有中国航天员进入太空，才有中国空间站的建成。

4月24日，来自内蒙古、甘肃、四川等地的少先队员们在中国酒泉卫星发射中心东方红卫星发射塔架下，和中国载人航天工程副总设计师、航天英雄杨利伟合影留念。当日是第九个“中国航天日”。新华社记者 贝赫 摄

东方红卫星发射塔架虽然已经光荣退役，但中国人逐梦太空的脚步一刻未曾停歇。

三位神舟十八号乘组的航天员将再次出征。等候在此的人群，都在分享和聆听神舟十七号乘组从中国空间站发来的祝福视频——

“祝福神舟十八号发射成功！神舟十八号乘组的兄弟们，我们在‘天宫’等你们。”

从第一颗人造地球卫星到“北斗”为世界导航，从“神舟”翱翔宇宙到“天宫”筑梦九霄，从“嫦娥”探月到“天问”探火……

问天阁，欲问天何？是中国人独有的浪漫，也是全人类共同的梦想。

在酒泉卫星发射中心问天阁举行的出征前记者见面会上，全部由“80后”组成的神舟十八号载人飞行任务乘组公开亮相——二度飞天的指令长叶光富和首次圆梦太空的航天员李聪、李广苏。“能够为祖国出征太空是莫大的幸福”“我们一定会很快适应太空环境，迅速进入工作状态，顺利、高效、圆满完成任务。”他们说。

“三、二、一，点火、起飞！”25日20时59分，长征二号F遥十八运载火箭托举神舟十八号载人飞船点火升空。人群爆发出的掌声、欢呼声，一起升腾在浩瀚的夜空中。

这是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段后的第3次载人飞行任务，也是载人航天工程第32次飞行任务。后续还将发射天舟八号货运飞船、神舟十九号载人飞船。

“载人月球探测工程登月阶段任务经中央政府批准启动实施，总体目标是2030年前实现中国人登陆月球。”目视着焰火喷射拖曳出的尾迹，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强的话语，回响在记者耳畔。

新的目标，新的里程碑！我们在“天宫”等你们！

(责编：王震、陈键)

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