新华社北京4月28日电（记者陈旭）北京市政府28日发布《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将对北京市基础设施、公共安全和公共服务、产业发展等领域开展设备更新，促进汽车、家电等耐用消费品以旧换新，提升城市运行水平，满足居民日益增长的美好生活需要。

北京市发展改革委副主任来现余介绍，经过改革开放以来40多年的发展，北京市积累了丰富的机器设备，早于全国进入存量资产更新换代高峰期，同时耐用消费品保有量很大。据估算，截至2023年居民家用电器保有量在5000万台以上，各类机动车保有量约760万辆，蕴含着很大的更新换代需求。

行动方案突出标准牵引、分类推进、精准科学、普惠易得的基本原则，包括基础设施、公共安全和公共服务、产业发展、消费品以旧换新、循环利用、保障措施共六个方面、23项具体举措。

北京市商务局副局长赵卫东介绍，执行国家汽车以旧换新政策，支持汽车报废更新，最高可获1万元补贴。聚焦家电换“智”、家居“焕新”，重点支持26类绿色智能商品，对“促新”“换旧”双环节给予补贴，消费者购买新品时，可享受新品价格10%、单件商品最高1000元的优惠补贴。交售指定旧机时，可在企业的回收价基础上，再享受额外补贴。

北京市城市管理委副主任李如刚介绍，将加快推进市政基础设施设备更新，推进既有充电场站、高速公路服务区充电站升级改造，鼓励企业采用柔性充电等技术建设大功率超快充站，力争到2024年实现单个高速公路服务区总充电功率不低于600千瓦。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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