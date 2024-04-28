人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国务院国资委：中央企业要加快实施“AI+”专项行动

2024年04月28日22:08 | 来源：新华社
小字号

国务院国资委副主任王宏志4月28日说，中央企业、地方大型国有企业特别是行业龙头企业，要加快实施“AI+”专项行动，充分发挥应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇，主动开放应用场景，积极合作打造可以融入企业生产经营系统的行业大模型，力争“以应用带技术”加快实现技术迭代升级、增长动能转换。

王宏志是在28日举行的国有企业改革深化提升行动现场推进会上作出上述表示的。

聚焦强化数智网络赋能传统产业，王宏志说，有条件的企业要抓紧对算力、算法等关键领域和环节攻关，多路径布局前沿技术，努力实现弯道超车、换道超车。

他表示，对于一些规模较小、基础较弱的企业，也要积极挖掘并提供更多可落地人工智能技术的应用场景，努力实现跨越式发展；要继续推进工业互联网、“5G+”应用，推动传统业务、低端产业加速升级。

4月28日，国有企业改革深化提升行动现场推进会举行。新华社记者 王希 摄

4月28日，国有企业改革深化提升行动现场推进会举行。新华社记者 王希 摄

当日的会议上，王宏志还表示，国资国企要集聚优势资源发展战略性新兴产业。他提出，国资国企要在结合实际找准产业切入点的基础上，坚持有进有退、调整结构，通过盘活低效无效资产、闲置土地等方式，腾挪出资源空间发展战略性新兴产业；要用好杠杆，撬动更多社会资本协同发展；要灵活运用并购重组、上市融资、产业协同、联合攻关等方式发展战略性新兴产业。

“对发展形势紧迫的产业，要更多采取收购兼并等方式快速进入，赢得宝贵战略时机；同时要在并购重组后做好融合工作，提供战略性新兴产业发展所需的新模式、新机制、新氛围。”王宏志说。（记者王希、周楠）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
扩大实施“科技产业金融一体化”专项 有效发挥金融“催化剂”作用
　　人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）在新一轮科技革命和产业变革加速演变的时代背景下，实现科技创新、产业进步和金融发展有机结合，提高科技进步对经济增长的贡献作用，发挥金融对科技创新和产业进步的支持作用，发展壮大新领域新赛道新产业，是我国经济高质量发展的必由之路。 3月26日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国新办新闻发布会上表示，工信部将深化产融合作，与金融管理部门加强协作配合，探索“股贷债保”联动等方式，加大金融对制造业重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。…
提升数据安全治理能力 推动国际法治合作成共识
　　人民网北京4月28日电 （记者许维娜）数字经济时代，加强数据安全治理已成为维护国家安全和国家竞争力的战略需要。2024中关村论坛年会举办期间，“数据安全”成为嘉宾热议的高频词。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部