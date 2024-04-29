国务院国资委副主任王宏志4月28日说，中央企业、地方大型国有企业特别是行业龙头企业，要加快实施“AI+”专项行动，充分发挥应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇，主动开放应用场景，积极合作打造可以融入企业生产经营系统的行业大模型，力争“以应用带技术”加快实现技术迭代升级、增长动能转换。

王宏志是在28日举行的国有企业改革深化提升行动现场推进会上作出上述表示的。

聚焦强化数智网络赋能传统产业，王宏志说，有条件的企业要抓紧对算力、算法等关键领域和环节攻关，多路径布局前沿技术，努力实现弯道超车、换道超车。

他表示，对于一些规模较小、基础较弱的企业，也要积极挖掘并提供更多可落地人工智能技术的应用场景，努力实现跨越式发展；要继续推进工业互联网、“5G+”应用，推动传统业务、低端产业加速升级。

4月28日，国有企业改革深化提升行动现场推进会举行。新华社记者 王希 摄

当日的会议上，王宏志还表示，国资国企要集聚优势资源发展战略性新兴产业。他提出，国资国企要在结合实际找准产业切入点的基础上，坚持有进有退、调整结构，通过盘活低效无效资产、闲置土地等方式，腾挪出资源空间发展战略性新兴产业；要用好杠杆，撬动更多社会资本协同发展；要灵活运用并购重组、上市融资、产业协同、联合攻关等方式发展战略性新兴产业。

“对发展形势紧迫的产业，要更多采取收购兼并等方式快速进入，赢得宝贵战略时机；同时要在并购重组后做好融合工作，提供战略性新兴产业发展所需的新模式、新机制、新氛围。”王宏志说。（记者王希、周楠）

(责编：赵欣悦、曹昆)

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