原标题：“五一”假期出行 滴滴加强跨城远途安全守护

“五一”假期将至，为更好保障用户出行安心畅通，在主管部门指导下，滴滴日前组织召开2024年“五一”假期安全保障部署会。在风险隐患排查、安全应急演练、司机专项培训等措施基础上，结合“五一”出行特点，针对性加固安全方案，确保遇到各类紧急情况时高效响应、妥善解决。

长途订单加强守护 安全专线实时保障

滴滴出行预测，今年“五一”期间，100公里以上的打车需求相比节前上涨55%。滴滴网约车、顺风车、出租车、花小猪、送货、代驾将重点加强对长距离、场站、经过高速/快速路订单的安全守护。重点关注异常停留、路线偏移等情况。

顺风车作为绿色低碳的出行方式受到用户欢迎，为确保平台安全能力全程守护，将同步加强人车核验，严格管理私下拼车、中途甩客、额外收费、频繁取消等违规行为。

滴滴持续开展防御性驾驶、防疲劳驾驶、杜绝酒驾、高速和长途驾驶等专项培训，及时通报恶劣天气信息，帮助司机知风险会避险，提升安全防范能力。

平台安全驾驶预警系统日均为司机提示环境风险800多万次，播报提醒后司机及时采取避让措施，行人和非机动车事故率下降41%。该系统还可智能识别订单内司机瞌睡疲劳、分心玩手机、超速等多种驾驶安全隐患。日均阻断疲劳事故500余单，因分心驾驶导致的事故率环比下降28%。

为更好守护司乘安全，平台上线了“驾驶行为反馈”功能，乘客可在App端上反馈司机驾驶行为优秀，或存在玩手机、瞌睡疲劳、车速过快等不安全驾驶行为，并可一键触发“车内安全播报”提醒司机。平台数据显示，使用这个功能的乘客中，94.16%是让播报夸一夸司机。

但出行环境复杂，任何时候都不能掉以轻心。滴滴客服和安全专家会7×24小时在线，及时响应用户需求。近期，滴滴顺风车也在部分城市试行升级后的安全专线，如在行程中遇到安全问题，用户可在滴滴顺风车“小蓝盾”安全中心点击“安全专线”，将有安全专家第一时间联系。如遇紧急情况，建议及时联系警方求助。

家庭出行便捷管理 多种场景安心守护

无论是家庭出游，还是享受独自旅行，家人的关心都可实时在线——开通“家庭账户”，可便捷体验亲友守护、亲友代付、亲友代叫功能，行程自动分享实时可见，全家行程一站式管理。

老年乘客出行，还可通过“滴滴老年版”微信小程序、App内“助老打车”“400-688-1700”电话热线，或部分城市的出租汽车电召热线95128，多种方式便捷乘车。

视障用户及导盲犬使用者出行可使用滴滴“无障碍出行服务”，享优先派单等权益。带宠物旅行不仅可以选择顺风车，也可使用滴滴专车在北京、上海、杭州提供的携宠出行服务。

在完善安全守护体系的同时，滴滴也在针对细分人群需求开发安全功能，比如“夜间安静不打扰”“就医场景优先派单”“酒后报备”等。如开车外出饮酒，建议选择滴滴代驾。

安全功能便捷取用 安全防范常记心间

滴滴表示，基于平台上实时运行的1300多个安全策略，将竭尽全力做好安全保障，同时恳请大家的帮助：请您在上车前核对好车牌，车牌不符拒绝乘坐；上车后，落座前后排都须系好安全带；下车请检查行李物品，注意后方来车；不超员乘坐，不携带危险物品乘车；未成年在家长陪同下乘车更安心。

此外，请大家妥善保管个人身份信息及账号、密码、验证码等相关信息，在App内完成交易流程，确保各项安全措施和意外险及时生效，避免私下交易造成纠纷和损失。如不小心遗失物品在车上，可点击“我的”选择对应订单，点击“失物寻找”尽快联系司机，或拨打“400-000-0999”专线客服电话求助。

滴滴青桔也提醒骑行用户们，用车前对刹车、脚踏、座椅、车把做安全检查。骑行电单车时请正确佩戴头盔。请勿多人骑行、酒后骑行。

重点场景服务优化 费用与体验双重保障

针对节日期间交通枢纽、旅游景区等热点区域交通拥堵、打车需求密集的情况，滴滴将加强客流研判和运行监测，通过多种激励措施引导司机出车，并通过滴滴车站、上车点实景图、图文指引路线图、AR导航路线等方式，引导司乘更快见面出发。

针对行程中可能出现的绕路、未坐车收费、未及时结束订单、多收附加费等问题，滴滴升级“车费卫士”服务，当乘客发生上述场景的车费异常问题时，“车费卫士”会分级启动拦、退、赔三大功能，为每次打车的费用透明合理保驾护航。

在相关主管部门指导下，滴滴还将在北京、长沙、成都、泉州、临沂等地组建保障车队，协助重点场站、景区进行旅客疏散和转运。青桔单车/电单车、小桔充电等服务场景，加强线下人员值守、巡检，青桔增加热点区域清淤调度。滴滴送货为更好保障货主和司机权益，升级“货损0责保障”服务，使司机没有后顾之忧、货主享受便捷理赔。

值此劳动节来临之际，为致敬节假日依然辛勤出车的司机师傅，滴滴将持续推出节日司机关怀系列活动，在5月上线十大福利关怀举措，通过奖励补贴、节日礼物、充电加油优惠，和荣誉司机表彰奖励、司机家宴、司机福利站等方式，为师傅们送上祝福。

此外，“五一”假期，滴滴将为司机师傅发放超3亿奖励，在不同城市上线流水加速卡、免佣卡、完单奖、集卡得现金红包、转盘抽现金、节日无忧宝等多重奖励，并继续在部分城市试行节假日司机服务费，全额给到司机，助力司机师傅们多接多赚、提升收入。出租车司机可领取服务费全免卡、完单奖、车费垫付卡等多种奖励。

安全同行，快乐出发。滴滴全力守护司乘每一程，也希望和大家一起维护和谐文明的出行环境。

(责编：曹淼、李源)

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