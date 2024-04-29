原标题：华发股份：2023年营收同比增长19.35% 销售金额创历史新高

4月26日晚间，华发股份发布2023年年报。在2023年行业持续调整的变局中，公司坚持稳健经营，行业地位进一步巩固，在复杂多变的市场环境中保持竞争优势。

报告期内，公司多项经营指标实现稳步增长。销售端，公司全口径合同销售额1,259.9亿元，同比增长4.8%，连续四年稳居千亿阵营，位列克而瑞销售榜单第14位。回款端，公司2023年实现并表回款金额846.89亿元，同比增长17.2%，资金回笼保持稳健态势；经营性现金流量净额505.44亿元，同比增长31.12%，资金流持续充沛。结算端，公司实现营业总收入721.45亿元，同比增长19.35%。

据了解，华发股份已多年持续实施现金分红政策，在保证业务持续发展的同时，为股东提供持续、稳定的投资回报。年报显示，2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.7元(含税)，现金分红金额占归母净利润比例为55.41%，股息率约6%。自2004年上市至今，公司累计已派发现金红利约68亿元，本次利润分配将是公司第20次现金分红。

销售业绩稳居千亿 重点城市多盘劲销

2023年中国房地产行业继续承压，市场销量下滑、开发投资下降，整体仍处在低位调整期。华发股份积极把握市场窗口机会，推新盘与去存货策略并举，推动认购、签约、回款关键指标增长。公司全年实现销售1,259.9亿元，同比增长4.8%，操盘销售金额排名克而瑞2023年中国房地产企业销售榜第13位，同比涨幅位居前20名房企第二位，连续4年稳居千亿阵营。同时，公司紧抓销售回款，实现回款金额846.89亿元，同比增长17.2%，资金“回血”能力强健；期末预收楼款达1,008.18亿元，较年初增长15.66%，待结算资源充沛。

华发股份不断优化销售布局，一二线城市效能持续释放，对业绩形成强有力的支撑。据克而瑞各大城市2023年排行榜显示，公司在上海全口径销售额301.29亿元，排名第四位，权益销售金额285.11亿元，排名第三位；在珠海以226.88亿元销售额位列流量销售榜第一名；在南京以全口径销售额118.01亿元排名第五。其中横琴华发金融城劲销约75亿，荣登珠海年度销售榜冠军；深圳前海·华发冰雪世界四开四捷，劲销约72.5亿，成为深圳人才房面积、金额、套数“三冠王”；上海华发半岛华庭三开三罄，劲销71亿；上海华发静安华府两开两罄，热销68亿；上海华发四季河滨两开两罄，劲销66亿；成都锦江上院销售约50亿。

财务稳健优势凸显 土储布局持续优化

2023年，行业风险不断出清，市场需求锐减、融资环境收缩，对房企现金流进一步构成挑战。深度调整之际，房企的抗风险能力愈发凸显出重要性。华发股份通过“管好钱”和“拿好地”的“双轮驱动”，财务结构进一步优化，连续多年稳居“绿档”房企之列。

融资方面，公司积极拓宽融资渠道，首单租赁住房Pre-REITs 项目及类Reits次级份额转售均顺利落地。并积极开展股权融资，向特定对象发行股票顺利完成，募集资金51亿元，成为“第三支箭”新政发布后行业第二例完成股权融资的成功案例。

投拓方面，华发股份持续落子高能级城市，储备了丰富的优质资源。根据中指研究院数据显示，华发股份2023年全口径新增货值727亿元，位列《2023年全国房地产企业新增货值TOP100排行榜》第12位，稳居行业前列。公司聚焦一线、强二线城市，通过公开竞拍、战略并购、股权合作等方式，获取优质项目23个，土储结构进一步优化。以超一线城市上海为例，华发股份2023年在上海共获得5幅地块，分别位于青浦区西虹桥、松江区洞泾镇、静安区天目社区、青浦区赵巷镇和嘉定区南翔镇，均为热门地区热点项目，有效巩固公司在核心城市发展后劲，为公司业绩增长打下坚实基础。

产品升级焕新出发 首发科技+新技术标准

产品质量是企业生存的前提和发展的保障。华发股份能够从区域性房企成长为连续多年位居行业前列的全国性房企，与出众的产品品质密不可分。在创立之初，公司便以“品质中国 匠心筑家”作为企业的品牌理念。

2023年，华发股份推出全新的优+产品体系5.0版本，以“三力十二优”价值底盘为内核，构建“七大质美生活场景”，在全面提升产品力、配套力、服务力的基础上，同步提升运营力和交付力，努力锻造“硬核”竞争力。

打造绿色、低碳、智能、安全的好房子已经成为当前房地产行业的重要发展趋势。作为行业先锋企业，华发股份延续四十多年产品研发创新传统，于2024年4月在业内发布“新一代好房子华发科技+产品体系技术标准”。华发股份与华为、顺丰、亿航等头部企业强强联手，将鸿蒙系统、无人机配送等AI时代科技植入新一代好房子、第四代住宅建造，为房地产行业高质量发展注入新的动力。

多元化拓展持续发力 “1+3”格局愈发巩固

目前，华发股份已形成精品住宅为主业，商业运营、物业管理与上下游产业链为支撑的“1+3”发展新格局，助力公司长稳发展。

商业运营方面，华发商业凭借在商业资管领域的卓越表现，跻身克而瑞发布的“2023年中国不动产商管综合实力榜TOP20”。已成功进驻北京、上海、广州、深圳、武汉等28个城市，目前共有8座大型集中式商业运营，总商业面积近400万方。在做好主业配套的同时，全年完成招商面积22.9万㎡，累计介入管理商业项目111个，租费收缴率从年初的65%大幅提升至98%，经营管理水平持续提升。珠海南湾华发商都获评“中国(华南)最具影响力商业地标”、武汉外滩荟荣获“2023REARD全球地产设计大奖评审会荣誉奖”等。

物业管理方面，华发物业2023年营收17.76亿元，同比增长11.0%，收费建筑面积3144万平方米，同比增长29.0%，业务覆盖40多个主要城市，重点布局珠海、广州、上海、北京、杭州、南京等一线/强二线城市。华发物业持续提升服务品质，服务项目超300个，服务面积超5000万平米，先后荣获“2023中国物业服务百强企业”第16名、“2023中国国资上市物企10强”第8名、第六届珠海市市长质量奖、AAA级重服务守信用企业等荣誉。

此外，公司还积极推动上下游产业链提质增效。建筑设计业务——华发设计公司为主业的产品力提升等多项重点工作提供技术服务，并完成69件专利申报。装配式建筑业务——华实中建公司有效拓展港澳市场，在澳门市场占有率超过30%。长租公寓业务——华发优生活公司在营门店扩至19家，总房量达5,786套(13,742间)等。

在行业大变局的背景下，华发股份攻坚克难逆流而上，销售逆势增长，盈利能力稳定，为公司的可持续发展构筑了坚实基础。未来华发股份将继续坚持稳健经营，紧密跟随市场脉搏，持续不断创造价值，充分发挥行业中流砥柱的作用，助力地产行业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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