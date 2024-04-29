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智能制造升级 喜临门2023年营收利润实现双增长

2024年04月29日09:55 | 来源：新华网
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原标题：喜临门持续加快数字化转型 助推企业提质增效

近日，喜临门发布2023年年度报告。报告期内，公司2023年实现营业收入86.78亿元，同比增长10.71%；归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元，同比增长80.54%。营收利润实现双增长的背后，离不开喜临门的前瞻性布局，多年来持续加快数字化转型，助推企业提质增效。

当前家居产业融合化、智能化、健康化、绿色化趋势越来越凸显，各行业在发展过程中还存在创新引领不足、质量精细化水平不高、智能化发展不充分等问题，家居消费需求仍待进一步激发和释放。2022年，工业和信息化部等四部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，明确提出推进5G、工业互联网、智能制造等技术深度应用，支持龙头企业建设推广特色型工业互联网平台和标识解析二级节点，强化网络安全保障，培育一批试点示范项目和优秀应用场景。

早在2018年，喜临门便开始推进5G云智慧工厂的建设。为了推动智能制造升级，2019年，喜临门集团与绍兴移动合作开展了5G云智慧工厂建设试点，该项目最初通过对袋装弹簧产线实施技改。在经过弹簧产线的验证后，喜临门联合绍兴移动相继打造了5G+数采控制、AGV、瑕疵监测等5个典型场景，涉及163台各类生产核心设备。从设备、网络、平台、算法全流程对喜临门现有生产工艺进行升级，从单点创新标杆到打造5G未来工厂样板，打造了喜临门5G工业互联网平台。这是国内家具行业首家5G工业互联网平台；浙江省首批经过经信厅认定的省级工业互联网平台，绍兴市首批5G工业应用实践案例之一。

通过5G工业互联网平台的投入使用，全面颠覆床垫行业传统制造模式，示范、引领全产业链向数字化、网络化、智能化、协同化制造转型，加速实现产业升级换代，促进床垫产业上下游全产 业链的整体智能化升级，使生产效率和能源利用率大幅提升，运营成本及产品不良率有效下降，实现绿色家居智造升级。

喜临门通过5G智慧工厂项目实施，完成5G工业互联网在厂内的部署和建设，并对“5G+行业应用”进行探索和验证，结合喜临门生产流程及改造需求，依托中国移动云网资源及5G+边缘计算产品，构建“5G+喜临门”新型基础设施，升级海绵数字化生产、床芯生产、床垫组装生产等典型场景，辅助企业提升生产能效，发挥5G精品网络网业协同优势，打造家具行业智能工厂标杆，为后续拓展同类工厂项目提供了优秀案例。也为同类型行业的5G网络部署、研发和应用提供行业示范和借鉴。

2024年，时值公司成立40周年之际，喜临门正式发布全新智能睡眠生态品牌AISE宝褓，在睡眠科技板块持续拓宽行业疆域。健康、环保和智能化将成为未来床垫市场发展的重要趋势，喜临门持续加快数字化转型，无疑为企业后续发展提供了有力支撑。接下来，喜临门将继续以“致力于人类的健康睡眠”为使命，钻研技术、做强品牌，逐步向睡眠健康领域转型。同时，以高质量发展为主线，有序推进生产经营，在营收规模稳步做大的基础上，打造更好的运营质量。

(责编：曹淼、李源)
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