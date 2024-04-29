原标题：全球第三！这家企业第一季度出货量同比增长232.4%

近日，昆山开发区辖区企业维信诺传来喜讯：2024年第一季度，维信诺AMOLED智能手机面板出货在市场上展现出强劲势头，据显示与半导体专业咨询机构CINNO Research最新报告显示，今年第一季度维信诺手机面板出货量同比大幅增长232.4%的出货量，稳居全球第三位，市场份额提升至12%。

据了解，当前在全球宏观经济逐步复苏的背景下，全球智能手机市场呈现出强劲的增长态势，其中AMOLED智能手机面板需求尤为旺盛。据CINNO Research发布的最新数据显示，2024年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货量达到约1.9亿片，同比增长显著，达44.6%，国内商家中维信诺的表现尤为抢眼，其各产线均维持较高稼动水平。在巩固智能手机面板市场地位的同时，维信诺正积极布局中尺寸AMOLED车载显示领域，通过一系列创新应用的发布，加速这一细分市场的拓展。目前公司在中尺寸车载显示应用领域的多项突破，其中包括14.2英寸柔性AMOLED滑移车载中控解决方案，这款产品融合了AMOLED的柔性和滑移特性，为智能座舱带来了前所未有的操作灵活性和视觉体验。此外，维信诺还推出了AMOLED曲面悬浮显示解决方案以及透明显示解决方案，持续加码中尺寸AMOLED车载显示发展。

维信诺相关负责人表示，企业的发展离不开创新驱动，在协同创新的驱动作用下，维信诺不断以屏幕创新带动终端产品创新，并在昆山雄厚的光电产业基石之上，充分展现了企业的创新活力。下一步公司将面对消费体验的极致化需求和行业竞争态势，提升自主创新的高度，在技术创新深度、产品创新厚度以及协同创新广度上全方位发力，通过精准前瞻的技术规划、创新方法的系统升级、知识产权的高质量布局以及产学研的紧密协作，推动昆山新兴显示产业向高质量发展跃升，为昆山显示产业的高质量发展注入新动力。

(责编：曹淼、李源)

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