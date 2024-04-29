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北京中关村综合保税区通过国家正式验收

2024年04月29日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者栗翘楚）4月26日，北京中关村综合保税区（以下简称“中关村综保区”）顺利通过联合验收组正式验收，具备开关运作条件。

据了解，中关村综保区拥有66万平方米产业空间，是全国首个在中央文件中明确设立的，首个以“研发创新”为特色的综合保税区。

中关村综保区主卡口。王晓龙摄

中关村综保区主卡口。王晓龙摄

基于中关村综保区的科技和创新底色，北京海关深化智慧海关建设和“智关强国”行动，着力打造数智化监管模式，依托先进技术和智能装备，不断推动海关监管数字化转型和智能化升级。

“北京海关依托智能技术和先进设备，提升信息化技术应用水平，创新构建了‘电子围网+智能通道+电子围栏’和 ‘综保区数智监管辅助平台’的‘3+1’监管体系，以电子围网替代原有物理围网，以智能通道替代现行实体卡口，依托电子围栏实现对企业的嵌入式联网管理，建设综保区智慧监管辅助平台实现精准化管理，打造以嵌入式联网监管为核心、非必要无阻断的海关创新监管模式，不断提升海关监管效能和企业便利化水平。”北京海关企业管理处处长杨燕冬介绍。

中关村综保区通过正式验收，意味着北京已拥有3个优势特色互补的综合保税区。作为以“保税研发”为主要功能的综保区，中关村综保区将对标全国一流、世界领先的综合保税区，全力打造科技创新新高地，带动首都新质生产力发展。

据悉，中关村综保区着力构建“2+2+N”保税业务谱系，以集成电路产业和医药健康产业为核心，人工智能产业和科技服务业为重点，拓展总部经济、跨境电商等N个保税服务业态。

中关村综保区还具有国家服务业扩大开放综合示范区、自由贸易试验区、中关村国家自主创新示范区和综合保税区“四区叠加”优势，能够吸引更多优质企业集聚。已签署意向入区协议的海博思创、佳讯飞鸿、纳通科技、神州泰科、思灵机器人等11家企业，将按计划有序入区。

“中关村综保区建成后，海关将做好‘保税+’文章，让企业尽享‘保税、免税、退税’等政策红利，结合北京市产业资源优势和研发型综合保税区功能定位，让更多优质企业项目向综合保税区集聚。”杨燕冬说。

“作为党中央推动实现高水平科技自立自强先行先试的重要举措，中关村综保区将发挥政策优势，通过培育‘保税+’新业态，鼓励区内科技创新培育新质生产力，强化区内外产业联动，持续释放国家级开放平台带动效应。”北京海关党委委员、副关长冯斌说。

(责编：王震、吕骞)
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