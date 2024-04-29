人民网北京4月29日电 （记者栗翘楚）近年来，随着新一轮科技革命和产业变革，人工智能正升级为支撑经济社会转型不可或缺的基础设施和核心能力，加速从“+ AI”向“AI+”转变。

日前，中国移动副总经理高同庆在2024算力网络大会上表示，当前，算力将发挥越来越重要的作用，成为AI+时代产业升级、生产力跃迁的关键驱动力。具体表现在以下几个方面：

全国一体化算力体系加快构建，随着东数西算走向纵深，算力网络发展按下加速键。智能算力正成为新增长极，随着生成式人工智能的不断发展，带动智算需求指数级增长，算力结构正在发生系统性质变，智能算力将成为未来主流的计算形态。算力技术迎来跨越式发展，为解决算力的供需矛盾，一是摩尔定律的延续，让单点算力尽可能提升；二是扩展法则的应用，构建更大规模的算力集群，支撑模型参数从万亿跃升至十万亿；三是换道技术的涌现，各种流派百花齐放，推动计算科学飞速发展。

“面向AI+时代，当前算力网络正处于融合统一的攻坚期、泛在智能的跃升期、原创技术的突破期、产业生态的塑造期。中国移动将不忘推动算力成为社会级服务的初心，实现算力网络三个‘质变’升级。”高同庆表示，一是以“大规模智算集群”为核心，实现基础设施的质变。二是以“算网大脑智能升级”为核心，实现编排调度的质变。三是以“融合统一算龙头”为核心，实现服务模式的质变。

高同庆表示，三年前，中国移动提出算力网络理念并付诸产业实践，走出一条以网强算的新路径。我们规划了“泛在协同”“融合统一”“一体内生”三个发展阶段，推动算力网络取得广泛共识。下一步，中国移动将围绕以下几个方面加速迈向3.0，全面支撑“人工智能+”：

构建大集群，打造AI模型训练的超级工厂。一是突破堵点，加快迈向超万卡集群，面向机间互联、卡间互联。二是多元异构，构建融合开放的大算力生态。三是训推一体，打造开箱即用AI服务。

畅通大动脉，构建AI数据流转的信息高速。一是高通量，针对长距离网络传输性能瓶颈，研发新型高吞吐传输协议。二是低时延，历时五年，联合产业攻关反谐振空芯光纤技术。三是一体化，依托中国移动在IETF主导的算力路由技术体系，在路由中引入算力向量，实现联合优化调度。

建强大中枢，研发AI任务分发的最强大脑。一是功能跃升，实现通智边一体调度和全局数据高效流通。二是性能跃升，基于新型并行算法，加快实现分布式跨集群任务的调度。三是服务能力跃升，不断赋能算网新服务，推动属地化、单一式传统产品向全局化、复合式产品升级。

塑造大产业，繁荣AI应用创新的“热带雨林”。一是壮大创新根基，当前我国已经初步构建覆盖国际、国内的算力网络标准体系，特别是在IETF成立的算力路由工作组，正在主导算网一体总体架构设计。二是繁茂创新枝叶，加快未来产业、创新联合体打造，深化算力并网、任务式服务模式创新，激活AI+应用创新活力，完善商业模式。三是培育创新沃土，将以跨地域、跨主体的全国性算力网络试验科学装置为基础，联合更多产学研合作伙伴，支撑建设全国一体化算力网原型试验场，孵化更多算力网络新技术、新应用。

“当前，算力网络和人工智能的交相辉映，正在催生人类文明发展新的拐点，并将重塑我们的生产、生活和社会治理方式。我们愿意携手广大合作伙伴，全力以赴拥抱AI+时代，把握战新产业和未来产业发展机遇，为推进中国式现代化作出更大贡献。”高同庆说。

(责编：王震、吕骞)

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