人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

激发消费新活力 “人工智能+手机”赋能智慧生活

王绍绍
2024年04月29日14:22 | 来源：人民网
小字号

文本指令“瞬间”生成视频、智能语音识别方便快捷、智能制造“硬核”高效……随着全球人工智能技术的快速发展，人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，深刻改变着人们生产和生活的方方面面。

人工智能技术有着广泛的应用前景，让生产生活提质增效，为千行百业插上“智慧翅膀”。当前，我国人工智能领域已经进入实用阶段，从单点应用到多元化应用、从通用场景到行业特定场景不断深入，加速迈向全面应用新阶段。数据显示，我国人工智能产业蓬勃发展，核心产业规模达5000亿元，企业数量超过4300家，创新成果不断涌现。

随着人工智能大模型的加速发展，智能手机行业正在拥抱这一新机遇，近年来各大手机厂商加快布局“AI手机”赛道，推动人工智能技术在手机行业快速发展和广泛应用。

最新数据显示，今年一季度，我国智能手机市场整体出货量约6930万台，同比增长6.5%，延续了去年稳步增长的势头，市场表现高于预期。其中，荣耀以17.1%的市场份额位居第一，保持稳步增长。

“这也是荣耀继2023年第四季度和2023全年国内安卓手机出货量第一后，继续保持强势增长势头的表现。”据IDC中国区副总裁王吉平表示，AI成为关键增长引擎。其中，荣耀全新旗舰Magic6系列均增加AI功能，首销第一季度出货量超过上一代产品前二季度出货量之和；在搭载平台级AI的荣耀Magic V2以及其他折叠屏家族产品的推动下，去年以来，荣耀折叠屏手机份额同比涨幅最高达到675.4%。

此外，根据IDC预测，2024年起新一代AI智能手机还将大幅增长，预计2027年我国市场新一代AI手机出货量将达到1.5亿台，市场份额超过50%，带动新一轮换机潮。“AI+手机”成为引领市场潮流的新动能，激发消费市场新活力。

“手机AI不等于AI手机。”荣耀CEO赵明表示，人工智能是最核心的技术根基，“AI手机”意味着用人工智能技术来重构手机应用和操作系统，优化消费者体验和业务逻辑的方方面面。荣耀AI手机的发展趋势是充分利用终端厂商对于用户需求的理解，打造服务用户个人的“智慧生命体”，以AI重构操作系统，进而重构所有的业务逻辑和应用服务。

业内专家表示，AI大模型是引领未来的战略性技术，是发展新质生产力的主要阵地，手机将有望成为创新和应用AI大模型的重要领域。随着人工智能技术的不断发展和普及，“人工智能+”将在更多领域表现出优势，并与更多设备和服务实现互联互通，催生新产业、新模式、新动能。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
激发消费新活力 “人工智能+手机”赋能智慧生活
　　文本指令“瞬间”生成视频、智能语音识别方便快捷、智能制造“硬核”高效……随着全球人工智能技术的快速发展，人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，深刻改变着人们生产和生活的方方面面。 人工智能技术有着广泛的应用前景，让生产生活提质增效，为千行百业插上“智慧翅膀”。…
中国移动高同庆：算力将成为生产力跃迁的关键引擎
　　人民网北京4月29日电 （记者栗翘楚）近年来，随着新一轮科技革命和产业变革，人工智能正升级为支撑经济社会转型不可或缺的基础设施和核心能力，加速从“+ AI”向“AI+”转变。 日前，中国移动副总经理高同庆在2024算力网络大会上表示，当前，算力将发挥越来越重要的作用，成为AI+时代产业升级、生产力跃迁的关键驱动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部