王绍绍

文本指令“瞬间”生成视频、智能语音识别方便快捷、智能制造“硬核”高效……随着全球人工智能技术的快速发展，人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，深刻改变着人们生产和生活的方方面面。

人工智能技术有着广泛的应用前景，让生产生活提质增效，为千行百业插上“智慧翅膀”。当前，我国人工智能领域已经进入实用阶段，从单点应用到多元化应用、从通用场景到行业特定场景不断深入，加速迈向全面应用新阶段。数据显示，我国人工智能产业蓬勃发展，核心产业规模达5000亿元，企业数量超过4300家，创新成果不断涌现。

随着人工智能大模型的加速发展，智能手机行业正在拥抱这一新机遇，近年来各大手机厂商加快布局“AI手机”赛道，推动人工智能技术在手机行业快速发展和广泛应用。

最新数据显示，今年一季度，我国智能手机市场整体出货量约6930万台，同比增长6.5%，延续了去年稳步增长的势头，市场表现高于预期。其中，荣耀以17.1%的市场份额位居第一，保持稳步增长。

“这也是荣耀继2023年第四季度和2023全年国内安卓手机出货量第一后，继续保持强势增长势头的表现。”据IDC中国区副总裁王吉平表示，AI成为关键增长引擎。其中，荣耀全新旗舰Magic6系列均增加AI功能，首销第一季度出货量超过上一代产品前二季度出货量之和；在搭载平台级AI的荣耀Magic V2以及其他折叠屏家族产品的推动下，去年以来，荣耀折叠屏手机份额同比涨幅最高达到675.4%。

此外，根据IDC预测，2024年起新一代AI智能手机还将大幅增长，预计2027年我国市场新一代AI手机出货量将达到1.5亿台，市场份额超过50%，带动新一轮换机潮。“AI+手机”成为引领市场潮流的新动能，激发消费市场新活力。

“手机AI不等于AI手机。”荣耀CEO赵明表示，人工智能是最核心的技术根基，“AI手机”意味着用人工智能技术来重构手机应用和操作系统，优化消费者体验和业务逻辑的方方面面。荣耀AI手机的发展趋势是充分利用终端厂商对于用户需求的理解，打造服务用户个人的“智慧生命体”，以AI重构操作系统，进而重构所有的业务逻辑和应用服务。

业内专家表示，AI大模型是引领未来的战略性技术，是发展新质生产力的主要阵地，手机将有望成为创新和应用AI大模型的重要领域。随着人工智能技术的不断发展和普及，“人工智能+”将在更多领域表现出优势，并与更多设备和服务实现互联互通，催生新产业、新模式、新动能。

(责编：王震、吕骞)

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