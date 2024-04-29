人民网北京4月29日电 （王绍绍）4月29日，国家能源局举行新闻发布会，国家能源局发展规划司副司长赵莉在会上表示，今年一季度，全国能源供需总体平稳，全社会用电量2.3万亿千瓦时，同比增长9.8%。

我国能源绿色低碳转型深入推进，非化石能源发展保持良好势头。据赵莉介绍，截至3月底全国累计非化石能源发电装机容量超过16亿千瓦，一季度新增非化石能源发电装机容量占全部新增发电装机的92%左右，新能源发电量保持两位数增长。绿色电力证书与节能降碳政策加快衔接，绿色电力消费政策体系持续完善。

赵莉表示，今年以来，我国能源投资保持较快增长。监测数据显示，截至2月底，全国能源重点项目完成投资额约2680亿元，同比增长17.2%。能源领域有力推进重点基础设施和新型基础设施建设，带动投资增速保持较高水平。

近年来，我国能源科技创新和新产业发展取得显著成效。赵莉表示，我国油气钻探能力及配套技术跻身国际先进水平，碳捕集、利用与封存（CCUS）技术应用持续推进，华北油田开展深井CCUS先导试验，创国内液态二氧化碳注入井深记录。新型储能装机规模继续保持快速增长，组织开展56个新型储能试点示范项目，涵盖电化学、压缩空气、飞轮、重力储能等多种技术路线，推动新型储能多元化发展和多场景应用。

“下一步，我们将密切跟踪人工智能等高新技术发展趋势，分析研判电力需求增长态势，系统谋划保供举措，确保能源稳定供应与需求增长相适应。”赵莉指出，要发挥好化石能源的兜底保障作用，加快煤电等支撑调节性电源建设，确保在迎峰度夏前按预期进度投产，推动新能源发电平稳健康发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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