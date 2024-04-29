人民网北京4月29日电 （记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，2024年“五一”假期期间（5月1日至5月5日），大兴机场预计保障航班4364架次，运送进出港旅客66.17万人次，日均航班量约872架次，日均旅客量约13.23万人次，预计高峰日将出现在5月1日。假期期间，旅客出行以旅游、探亲为主，国内外航空市场呈现旺盛态势。

旅客在柜台办理乘机手续。 人民网记者 乔雪峰摄

大兴机场航空业务部枢纽产品规划业务经理潘小芳接受记者采访时表示，2024年夏秋季航班计划换季以来，大兴机场国内通航点达到133个，国际及地区之间近期有24家航司进行运营，通航点达32个。

潘小芳表示，随着后续国际航线的陆续开通，航司将会逐渐加大拓展国际航线的力度，韩国济州航空近期新入驻了大兴机场，并开通了北京大兴至济州的航班，为东南亚地区的旅客提供了便利的出行条件。

“随着中国普通护照免签范围逐渐扩大，中国内地居民出境热情日益高涨，今年五一假期期间出入境旅客量将会达到新的高度。”北京大兴机场出入境边防检查站边防检查处处长李欣表示，预计大兴机场口岸日均出入境旅客量超过1.4万人次，阿联酋、泰国、马来西亚、新加坡、越南等国家将成为热门目的地。

在综合交通保障方面，据大兴机场公共区管理部运输服务主管郭宏杰介绍，4月30日、5月1日、5月5日，地铁大兴机场线将延长运营时间1小时，市内地铁将同步延时；大兴机场还将密切关注旅客流量，将开展“一日一研判”，做好出租车、网约车募集工作；机场巴士将储备充足运力，夜间做到“客满即发，随时补班”。

此外，郭宏杰还表示，大兴机场停车楼将免费为自驾旅客提供车辆搭电、备胎更换等服务，停车时长如超过8小时，旅客可将车辆停放在P3停车楼，享受长时停车优惠。“近期从涿州、廊坊城市航站楼出发，前往大兴机场的旅客还可凭有效机票免费乘坐机场巴士，享受省力省钱的出行体验。”

旅客服务方面，大兴机场航站楼管理部专业系统管理业务经理栗鹏举表示，大兴机场持续开展“兴心相印”特色服务，为旅客发放四色爱心手环（首乘、爱心、急客、荣誉），带来全流程联动服务。

“在值机、安检等关键节点为有需要的旅客开通绿色通道。”栗鹏举进一步指出，在安检后为老年人、残疾旅客等特殊旅客免费提供电瓶车服务，为习惯讲方言的老年旅客免费提供全流程爱心陪伴服务，优先安排“老乡”陪伴出行。

(责编：孙红丽、吕骞)

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