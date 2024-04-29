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国家能源局：我国新型储能已投运装机超3500万千瓦

2024年04月29日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （王绍绍）4月29日，国家能源局举行新闻发布会，国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在会上表示，我国新型储能持续快速发展，已投运装机超3500万千瓦。

近年来，我国新型储能项目规模持续扩大，地区之间呈现多样特点。国家能源局数据显示，截至2024年一季度末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时，较2023年底增长超过12%。从装机规模看，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势。从地区分布看，西北地区风光资源丰富，投运新型储能装机1030万千瓦，已成为全国新型储能发展最快的地区。

边广琦介绍，随着新能源快速发展，电力系统对调节能力提出更大需求。国家能源局日前印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，规范新型储能并网接入，推动新型储能高效调度运用，对电网企业、电力调度机构、新型储能项目单位提出了具体要求。

随着关键核心技术的不断突破，新型储能试点示范初见成效。边广琦表示，“十四五”以来，新型储能技术快速发展，各类技术路线的储能功率、时长、响应速度等特性各不相同，均存在各自的应用场景。近年来，我国新型储能新技术不断取得突破，300兆瓦等级压缩空气储能主机设备、全国产化液流电池隔膜、单体兆瓦级飞轮储能系统等实现突破，助力我国储能技术处于世界先进水平。

边广琦还表示，下一步，要不断完善新型储能政策体系，鼓励科技创新，持续推动新型储能技术产业进步。不断引导各类储能科学配置和调度运用，促进新型储能调节作用发挥，支撑新型能源体系和新型电力系统建设。

(责编：孙红丽、吕骞)
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