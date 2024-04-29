人民网北京4月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路“五一”小长假运输今日全面启动，4月29日至5月6日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次，日均发送旅客1800万人次；5月1日为客流最高峰日，预计发送旅客约2100万人次。

国铁集团运输部负责人介绍，今年“五一”小长假，铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，积极适应旅客出行需求强劲增长的新形势，千方百计挖掘运输潜力，优化旅客列车开行方案，落实便民利民惠民服务举措，为假日期间旅客平安有序温馨出行提供可靠保障。从铁路12306预售情况来看，预计长假首尾长途客流为主、中间短途客流为主。来自国铁集团的最新统计，截至今天8时，已售出“五一”小长假运输期间火车票7300万张，其中，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安、南京等热点旅游城市和北京至上海、西安至成都、广州至南宁、北京至呼和浩特、北京至太原等热门区间客流相对集中。

铁路“五一”小长假运输今日启动。国铁集团供图

统筹利用运输资源，加大客运能力投放。全国铁路实行高峰线运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均开行旅客列车12000余列，较日常增加1800余列。采取加开高铁动卧列车、动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等措施，及时增加热门区域、线路和时段运力投放，日均安排增开跨铁路局集团直通旅客列车360余列。组织各地铁路部门运用铁路12306大数据，实时跟踪假日客流运行情况，灵活增开管内临时旅客列车，满足中短途旅客出行需求；在热门旅游城市间开行各具特色的旅游专列，与景区、酒店联动，打造消费新场景，助力假日旅游经济发展。继续开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，方便沿线群众出行。

落实便民服务举措，提升旅客出行体验。用好铁路12306候补购票、在线选铺等功能，兼顾长途和短途旅客出行需求，科学制定售票策略，采取有效措施防范和遏制第三方平台恶意抢票行为，保障铁路12306系统安全平稳运行，提升旅客购票体验，营造公平公正的购票环境。巩固车站“畅通工程”，全面优化换乘流线，增设进出站通道，在主要车站增加客运服务力量，加强旅客引导组织，动态增加安检验证通道，确保安全有序进出站。做好老幼病残孕重点旅客服务，强化线上预约管理，提高线下响应效率，提供绿色通道和爱心服务。优化站车餐饮服务，丰富食品种类，提升口感品质，实行优惠价格，努力为旅客提供“一盒好饭”。加强与公交、地铁、出租车等交通方式协同联动，确保有序接驳，让旅客出行更加便捷高效。

精心做好货物运输，服务经济平稳运行。发挥大秦、浩吉、瓦日、唐呼等主要货运干线铁路作用，大力开行万吨重载列车，保障电煤供应，确保全国371家铁路直供电厂存煤量稳定，全力保障重点企业和群众生产生活用煤需求。加强粮食、化肥、节日物资等关系国计民生重点物资运输组织，实行精准保供、优先运输。开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际供应链安全畅通。发挥全国40个铁路物流中心作用，提供全程物流服务，减少中间环节，提高铁路物流服务品质和效率，有效降低社会物流成本。

强化应急保障能力，确保运输安全畅通。为应对突发客流，在全国铁路各枢纽地区储备一定数量的备用客车车辆和乘务人员，随时准备上线运行，做到应急有备。提前开展设备线路、接触网、通信信号、动车组等设备设施检修维护，确保假日运输期间状态良好。针对极端天气、设备故障等突发事件场景，坚持生命至上、安全第一的理念，完善工作预案，加强实战演练，全面提升应急处置能力，确保铁路大动脉安全畅通，最大限度降低对运输秩序和旅客出行的影响。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票。铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询列车开行信息。节日期间，铁路旅客集中出行需求大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站候车，严格按照车票规定的始发、终到站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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