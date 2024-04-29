人民网北京4月29日电 （记者许维娜）青少年是祖国的未来，少年强则中国强。有专家表示，应继续加大对学校教育的关注和公益支持力度，大力鼓励和动员社会力量投入资源，开展体育与心理健康相融合的公益项目和活动。

当前，不少企业和公益组织持续关注教育议题，通过设立助学基金、完善体育设施等方式，积极履行社会责任，助力学生全面发展。以尚赫公益基金会为例，其聚焦中小学生身心健康，于近期举办了“牵手冠军，跑动人生”—走进尚赫公益小学益智健体活动。

除进行公益捐赠外，活动还邀请了女子竞走奥运冠军王丽萍走进公益小学，分享自己的运动故事、传播体育精神，并通过跑步实践课向师生传授跑步技能。

“能与大家一同体验运动的快乐，我深感荣幸！”王丽萍表示，希望大家能够将运动与健康融入生活，共同为社会贡献正能量，让更多人感受到运动的魅力。

记者还了解到，该基金会捐助的第248所公益小学——位于天津市南运河畔的赵官屯小学也已于近日揭牌。该学校自建国初期便已建立，由于年久失修，出现瓷砖脱落、教室漏水等情况。该基金会向学校捐赠了19万元用于维修改造，并为该学校提供了1380余册图书用于打造图书室。

该学校校长表示，一系列举措不仅解决了学校硬件设施老化的问题，更为孩子们创造了更好的学习环境。

尚赫公益基金会理事长陈以勳介绍，近年来，基金会采取了捐建学校、改善教学环境、推动图书室建设、设立公益助学金等助学措施。截至目前，援建的公益学校已达到248所，遍布全国23个省、自治区、市，累计投入爱心资金6129万元，受助学生约10万人次。

守护青少年健康成长，是全社会的共同责任。有专家表示，改变教育既需要在教学内容、教学方法、教学技术层面不断探索与完善，更需要企业、组织等各界力量，在公益方面提升持续发展的能力，创造更多面向未来的价值与可能，解决社会问题、推动社会进步。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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