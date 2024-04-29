人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“五一”假期全国大部地区天气晴好 后期中东部有强降雨和强对流天气

2024年04月29日15:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月29日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，预计“五一”期间，全国大部地区气温总体平稳，后期（5月4日至5日）有冷空气影响华北、黄淮、东北地区南部等地，气温下降4至8℃，局地下降10℃。

1日至2日，我国中东部大部地区以晴好天气为主，除西藏东南部和华南中东部部分地区有大到暴雨，华南中东部沿海局地有大暴雨外，中东部大部以晴好天气为主。

3日至5日白天，中东部将有一次大范围强降雨和强对流天气过程，西南地区东部、江汉、江淮、江南和华南等地有中到大雨，其中江南和华南部分地区有暴雨，湖南中南部、江西中南部、广西中北部和广东中西部等地局地大暴雨；部分地区累积降水量有80至160毫米，广西中北部和广东中西部局地可达250至350毫米；华北中南部、黄淮和东北地区南部有小到中雨，其中山东半岛、河北东北部和辽宁南部局地有大雨。另外，黄淮中西部、西南地区东部、江南中部和南部、华南等地有短时强降雨，最大小时降雨量30至60毫米，局地70毫米以上；内蒙古中西部、西北地区东部、西南地区东部、江南中部、华南等地有8至10级雷暴大风天气，局地11级以上。

气象专家提醒：4月以来江南、华南强降雨过程频繁，3日至5日广东中西部、广西北部、江西中南部、湖南中南部等地有暴雨灾害风险，易发生城市内涝、山洪或地质灾害，广西柳州、桂林、梧州等地部分地区发生中小河流洪水的气象风险较高；另外，江南、华南和内蒙古、西北、黄淮等地将有雷暴大风或短时强降雨等强对流天气。公众出行需注意交通安全，及时关注当地气象部门最新的预报、预警信息，防范强降雨和强对流天气不利影响，避免前往山区和地质灾害易发区。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路“五一”小长假运输今日启动 预计发送旅客1.44亿人次
　　人民网北京4月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路“五一”小长假运输今日全面启动，4月29日至5月6日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次，日均发送旅客1800万人次；5月1日为客流最高峰日，预计发送旅客约2100万人次。 国铁集团运输部负责人介绍，今年“五一”小长假，铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，积极适应旅客出行需求强劲增长的新形势，千方百计挖掘运输潜力，优化旅客列车开行方案，落实便民利民惠民服务举措，为假日期间旅客平安有序温馨出行提供可靠保障。…
激发消费新活力 “人工智能+手机”赋能智慧生活
　　文本指令“瞬间”生成视频、智能语音识别方便快捷、智能制造“硬核”高效……随着全球人工智能技术的快速发展，人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，深刻改变着人们生产和生活的方方面面。 人工智能技术有着广泛的应用前景，让生产生活提质增效，为千行百业插上“智慧翅膀”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部