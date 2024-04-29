人民网北京4月29日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，预计“五一”期间，全国大部地区气温总体平稳，后期（5月4日至5日）有冷空气影响华北、黄淮、东北地区南部等地，气温下降4至8℃，局地下降10℃。

1日至2日，我国中东部大部地区以晴好天气为主，除西藏东南部和华南中东部部分地区有大到暴雨，华南中东部沿海局地有大暴雨外，中东部大部以晴好天气为主。

3日至5日白天，中东部将有一次大范围强降雨和强对流天气过程，西南地区东部、江汉、江淮、江南和华南等地有中到大雨，其中江南和华南部分地区有暴雨，湖南中南部、江西中南部、广西中北部和广东中西部等地局地大暴雨；部分地区累积降水量有80至160毫米，广西中北部和广东中西部局地可达250至350毫米；华北中南部、黄淮和东北地区南部有小到中雨，其中山东半岛、河北东北部和辽宁南部局地有大雨。另外，黄淮中西部、西南地区东部、江南中部和南部、华南等地有短时强降雨，最大小时降雨量30至60毫米，局地70毫米以上；内蒙古中西部、西北地区东部、西南地区东部、江南中部、华南等地有8至10级雷暴大风天气，局地11级以上。

气象专家提醒：4月以来江南、华南强降雨过程频繁，3日至5日广东中西部、广西北部、江西中南部、湖南中南部等地有暴雨灾害风险，易发生城市内涝、山洪或地质灾害，广西柳州、桂林、梧州等地部分地区发生中小河流洪水的气象风险较高；另外，江南、华南和内蒙古、西北、黄淮等地将有雷暴大风或短时强降雨等强对流天气。公众出行需注意交通安全，及时关注当地气象部门最新的预报、预警信息，防范强降雨和强对流天气不利影响，避免前往山区和地质灾害易发区。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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